Nemecká polícia pozná identitu muža podozrivého zo smrteľného útoku pri berlínskom pochode Pride, ktorý si vyžiadal jednu obeť a šestnásť zranených. Podľa vyšetrovateľov ide o úradom známu osobu s väzbami na islamistickú scénu. Zatiaľ čo motív zostáva neznámy, elitné komandá pátrajú po unikajúcom páchateľovi a preverujú správy svedkov, podľa ktorých po náraze autom útočil aj nožom.
Polícia identifikovala podozrivého z tragického útoku, ku ktorému došlo v blízkosti berlínskeho pochodu Pride. Pri nešťastí zahynula jedna osoba a 16 ďalších utrpelo zranenia, z toho niekoľko mimoriadne ťažkých. O posune vo vyšetrovaní informovali bezpečnostné úrady v nedeľu 26. júla skoro ráno.
Stopy vedú k islamistickej scéne
Hovorca polície Florian Nath povedal, že hľadaný muž bol bezpečnostným zložkám dobre známy a predpokladá sa, že patril k berlínskej islamistickej scéne. Odmietol však poskytnúť akékoľvek ďalšie podrobnosti, pretože pátranie a vyšetrovanie stále aktívne prebiehajú.
Podľa predbežných zistení polície v sobotu 25. júla krátko pred 22.00 h v berlínskom parku Tiergarten narazilo biele auto do viacerých ľudí. Krvavý incident sa odohral v bezprostrednej blízkosti pochodu na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, čo organizátorov logicky prinútilo podujatie s okamžitou platnosťou zrušiť.
Vozidlo podľa vyšetrovateľov následne narazilo do stromu a vodič ušiel neznámym smerom. Motív tohto hrôzostrašného činu zostáva neznámy. Polícia však medzitým vykonala niekoľko operácií súvisiacich s vyšetrovaním, vrátane ráznej prehliadky bytu v berlínskej štvrti Schöneberg. K zatknutiu zatiaľ nedošlo, pretože v objekte sa v čase zásahu nikto nenachádzal.
Podozrenia na útok nožom a viacero páchateľov
Hovorca dodal, že vyšetrovatelia preverovali aj možnosť, či došlo k druhej, ešte brutálnejšej fáze incidentu. Existuje totiž podozrenie, že vodič po tom, ako vystúpil z vozidla, zaútočil na prekvapených ľudí pravdepodobne ostrým predmetom.
To nám povedali svedkovia, že tam údajne ležia ľudia s bodnými ranami,
uviedol hovorca polície k svedectvám priamych účastníkov tragédie.
Podľa polície existovali od začiatku zásahu rozporuplné informácie o tom, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov. Nath uviedol, že policajti preto pristupujú k vyšetrovaniu komplexne, odmietol však spresniť ďalšie detaily. V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu 25. júla zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí komunity LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom podujatia bolo vyslať silné posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride majú v nemecky hovoriacich krajinách špecifické označenie aj hlboké historické korene:
- podujatia sú tu všeobecne známe ako Christopher Street Day (CSD),
- názov priamo odkazuje na slávnu ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village,
- práve tam sa nachádza známy hostinec Stonewall Inn,
- v tomto podniku sa 28. júna 1969 začalo masovým protestom proti vtedajšej policajnej brutalite prvé hnutie za práva homosexuálov.
Informácie o vývoji policajného vyšetrovania v Berlíne sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe oficiálnych správ od nemeckej agentúry DPA.