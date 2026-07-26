Nemecký kancelár Friedrich Merz prisľúbil tvrdé potrestanie páchateľov po tom, čo do davu ľudí v blízkosti berlínskeho pochodu Pride vrazilo auto. Tragický incident si vyžiadal jeden ľudský život a šestnásť zranených. Útok predčasne ukončil jedno z najväčších podujatí na podporu práv komunity LGBTQ+ v Európe a celú krajinu opäť uvrhol do napätia.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu 26. júla vyhlásil, že on a spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt sú priebežne informovaní o detailoch vyšetrovania tohto hrozného činu. Nemecko tak momentálne zostáva vo veľkom napätí po sérii smrteľných útokov s použitím vozidiel a nožov, ktoré sa v krajine udiali v posledných rokoch.
Bilancia obetí a opustené auto
Polícia na sociálnych sieťach uviedla, že vozidlo vošlo do berlínskeho parku Tiergarten a zrazilo niekoľko ľudí tesne pred 22.00 h v sobotu 25. júla. K incidentu dodala, že po vodičovi a prípadných spolujazdcoch intenzívne pátra.
Podľa hovorcu berlínskych hasičov Dominika Pretza si tragédia vyžiadala mimoriadne vážne následky:
- jedna osoba priamo na mieste zahynula,
- z celkového počtu 16 zranených utrpeli traja ľudia zranenia nezlučiteľné so životom,
- osem osôb bolo zranených ťažko,
- ďalších päť ľudí utrpelo len ľahké zranenia.
Polícia ďalej uviedla, že v parku Tiergarten našla opustené biele auto, ktoré bolo narazené do stromu. Vyšetrovatelia sa odôvodnene domnievajú, že ide práve o to vozidlo, ktoré predtým vrazilo do davu ľudí. Samotný park sa nachádza hneď vedľa trasy, po ktorej prešiel pochod Pride.
Neznámy motív a odsúdenie útoku
Hovorca berlínskej polície Alexander Klute poskytol k prebiehajúcemu vyšetrovaniu zatiaľ len veľmi stručné informácie.
V tejto chvíli nevieme nič o možných motívoch, či totožnosti páchateľa alebo páchateľov,
priznal Klute aktuálny stav pátrania po podozrivých útočníkoch.
Na situáciu ostro reagoval aj berlínsky primátor Kai Wegner vo svojom príspevku na komunikačnej sieti X.
Zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín bolo napadnuté extrémne brutálnym spôsobom,
vyhlásil Wegner na margo tragédie. Súhrnné informácie o vyčíňaní neznámeho páchateľa v Berlíne sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP, DPA a AP.