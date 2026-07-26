Tragický koniec osláv rozmanitosti v Berlíne. Do davu ľudí počas jedného z najväčších európskych pochodov LGBTQ+ vrazilo v sobotu auto, pričom incident si vyžiadal jednu obeť a pätnásť zranených. Polícia podujatie okamžite ukončila, zaistila podozrivé opustené vozidlo a po páchateľoch útoku momentálne intenzívne pátra.
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu 25. júla zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Priebeh slávnostného pochodu však brutálne narušil incident, pri ktorom vrazilo auto do davu účastníkov. Vozidlo pri náraze zabilo jedného človeka a ďalších 15 osôb zranilo. Polícia preto podujatie v Berlíne niekoľko hodín po jeho začiatku z bezpečnostných dôvodov úplne ukončila.
Pátranie po páchateľoch a evakuácia parku
Incident sa odohral v centrálnom mestskom parku Tiergarten, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti známej Brandenburskej brány. Policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X informoval verejnosť o aktuálnych krokoch bezpečnostných zložiek.
Intenzívne pátrame po podozrivých,
povedal Nath s tým, že polícia a záchranné služby zostali operovať na mieste nešťastia, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby celú oblasť urýchlene opustili.
Vyšetrovanie tragédie prinieslo prvé stopy a polícia bezprostredne po udalosti potvrdila nasledujúce skutočnosti:
- bezpečnostné zložky našli opustené auto, o ktorom sa odôvodnene domnievajú, že spôsobilo tento smrteľný náraz,
- záchranári pokračovali v ošetrovaní zranených priamo na mieste a zabezpečovaní priestoru,
- organizátorom bolo nariadené rozpustenie státisícového zhromaždenia.
Posolstvo tolerancie a historický kontext
Organizátori berlínskeho pochodu pred samotným útokom uviedli, že cieľom podujatia bolo vyslať celospoločenské posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti. Tieto pochody majú v nemecky hovoriacich krajinách svoj špecifický názov a hlboké historické korene:
- pochody Pride sú tu všeobecne známe pod skratkou CSD, čo v preklade znamená Christopher Street Day,
- názov priamo odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village,
- práve tam sa nachádza známy hostinec Stonewall Inn,
- v tomto podniku sa 28. júna 1969 začalo historické hnutie za práva homosexuálov, ktoré vzniklo ako masový protest proti policajnej brutalite.
Informácie o tragickom incidente v Berlíne sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr DPA, AFP, AP a Reuters.