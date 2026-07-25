Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje pred ďalšou masívnou podporou Ruska zo strany Severnej Kórey. Podľa spravodajských informácií sa Moskva chystá prijať desaťtisíce severokórejských vojakov a ťažkú techniku vrátane balistických rakiet. Toto prehlbujúce sa spojenectvo podľa ukrajinského lídra nepredstavuje hrozbu len pre samotnú Ukrajinu, ale pre celý ázijský kontinent.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že Severná Kórea masívne podporí Rusko vo vojne na Ukrajine ďalšími tisícami vojakov a ťažkou výzbrojou. Uviedol to vo svojom pravidelnom videopríhovore v sobotu 25. júla večer prostredníctvom sociálnych sietí.
Vojenské plány a severokórejské posily
Moskva sa podľa ukrajinských zistení už od júna intenzívne pripravuje na výrazné posilnenie svojich radov. Detaily plánovanej severokórejskej podpory a ruských zámerov sú nasledovné:
- ruská armáda plánuje prijať až 30-tisíc severokórejských vojakov vo Voronežskej oblasti, ktorá priamo susedí s Ukrajinou,
- Pchjongjang chce Rusku dodať aj moderné odpaľovacie rampy pre balistické strely,
- tieto kroky sú priamou súčasťou vojenského plánovania Ruska na nadchádzajúcu jeseň,
- podľa ukrajinských spravodajských služieb nemá ruský prezident Vladimir Putin naďalej žiadny úmysel dosiahnuť mierovú dohodu.
Hrozba pre Áziu a predchádzajúce straty
Plánovanú vojenskú podporu Moskvy zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) označil Zelenskyj za mimoriadnu hrozbu, ktorá ďaleko presahuje hranice Európy a ohrozuje najmä stabilitu v Ázii.
Rusko pomáha Severnej Kórei naučiť sa viesť vojnu, zdokonaľuje jej zbrane a krajine poskytuje cenné skúsenosti s reálnym použitím vojenskej techniky. Všetko to predstavuje hrozbu pre každého v Ázii, kto sa nachádza v dosahu severokórejských rakiet,
povedal Zelenskyj s dôrazom na globálne bezpečnostné dôsledky tohto diktátorského spojenectva.
Severná Kórea sa už v roku 2024 aktívne zapojila do vojny proti Ukrajine vyslaním 15-tisíc vojakov. Tieto jednotky vtedy pomohli Moskve odraziť ukrajinskú ofenzívu v Kurskej oblasti. Podľa oficiálne nepotvrdených odhadov pri týchto ťažkých bojoch zahynulo najmenej 2000 Severokórejčanov.
Moskvu a Pchjongjang v súčasnosti spája komplexná dohoda o strategickom partnerstve. Ministri zahraničných vecí oboch krajín sa počas tohto týždňa stretli v ruskej metropole, kde opätovne potvrdili úzku vojenskú i politickú spoluprácu. Informácie o vyhláseniach ukrajinského lídra a vývoji konfliktu priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr Reuters a DPA.