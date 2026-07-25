Tragický víkend vo Vysokých Tatrách. Horskí záchranári zasahovali pri fatálnom páde 21-ročného poľského turistu, ktorý sa pošmykol v náročnom teréne pod Kohútikom. Mladý muž sa zrútil do hĺbky približne 150 metrov a zraneniam na mieste podľahol. Jeho kamarát vyviazol bez zranení a do bezpečia ho transportoval vrtuľník.
Vo Vysokých Tatrách v oblasti pod Kohútikom zomrel v sobotu 25. júla po tragickom páde 21-ročný Poliak. Poľská dvojica mala pôvodne v pláne vyjsť na štít Vysoká, no pri nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa turisti rozhodli pre veľmi šmykľavý terén radšej otočiť a vrátiť do bezpečia.
Pri schádzaní sa však jeden z dvojice pošmykol a nasledoval hrozivý pád dlhý približne 150 metrov.
Zásah vrtuľníka a transport
Na miesto nešťastia bola okamžite vyslaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu. Záchranná akcia v náročnom teréne prebiehala nasledovne:
- vrtuľník pribral na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry,
- záchranári boli následne vysadení priamo na mieste nehody pomocou palubného navijaka,
- druhý z dvojice, ktorý vyviazol bez zranení, zostúpil v sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi ku chate,
- odtiaľ bol nezranený turista letecky prevezený do Starého Smokovca.
Muž pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli transportované na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi,
uviedli záchranári k smutnému záveru akcie. Informácie o smrteľnej nehode zverejnila Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojho oficiálneho webu, pričom prípad si následne prevzali príslušníci Policajného zboru SR.