Zákazníci populárneho obchodného reťazca by mali zbystriť pozornosť. Na slovenský trh sa dostal chybný kuchynský pomocník, pri ktorom hrozí vážne riziko prehltnutia plastových úlomkov. Výrobca preto okamžite sťahuje z predaja známy multifunkčný krájač a vyzýva spotrebiteľov, aby ho prestali používať a vrátili do predajní, pričom im budú vrátené peniaze.
Spoločnosť Genius GmbH oficiálne informovala o okamžitom stiahnutí populárneho kuchynského produktu z trhu. Ide o výrobok Nicer Dicer Multifunkčný krájač v 16-dielnej sade. Tento produkt bol dostupný v sieti predajní Lidl Slovenská republika od 15. januára tohto roka.
Dôvod stiahnutia a identifikácia výrobku
Dôvodom stiahnutia z trhu je riziko, že v dôsledku výrobných nepresností môže dôjsť v oblasti pántu k uvoľňovaniu drobných plastových častí a k ich následnému neúmyselnému požitiu,
vysvetlil výrobca hlavné bezpečnostné riziko spojené s používaním tohto inak obľúbeného krájača.
Aby si spotrebitelia vedeli presne overiť, či majú doma chybný kus, spoločnosť zverejnila nasledujúce identifikačné údaje stiahnutého tovaru:
- identifikačný EAN kód je 4023012901536,
- identifikačné číslo IAN je 527315,
- dátum výroby spadá do obdobia 07/25 a 08/25,
- bezpečnostný problém sa týka výlučne tohto konkrétneho produktu a iných výrobkov v sieti Lidl sa táto výzva nijako netýka.
Vrátenie peňazí a informačná linka
V prípade, že ste si spomínaný multifunkčný krájač zakúpili, môžete ho bezpečne priniesť späť do ktorejkoľvek predajne reťazca. Zákazníkom budú po predložení pokladničného dokladu bez problémov vrátené peniaze v plnej výške.
Výrobca taktiež prosí verejnosť, že ak poznajú osoby, ktorých sa toto stiahnutie výrobku z trhu týka, aby im túto dôležitú informáciu odovzdali. V prípade dodatočných otázok môžu zákazníci kontaktovať zákaznícku linku na telefónnom čísle 0232 441 800. Varovanie pre spotrebiteľov zverejnila priamo spoločnosť Genius GmbH prostredníctvom oficiálneho informačného oznamu zo stredy 8. júla tohto roka.