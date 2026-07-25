Juh a západ Slovenska sa musia pripraviť na nepríjemnú vlnu horúčav, ktoré udrú už túto nedeľu. Teploty môžu na viacerých miestach prekročiť hranicu 33 stupňov Celzia, pred čím varujú aj štátni meteorológovia. Úrady pre dotknuté okresy vydali výstrahy a zdravotníci rázne apelujú na dodržiavanie pitného režimu i ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.
V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska hrozia v nedeľu 26. júla popoludní výrazne vyššie teploty. Tie môžu na mnohých miestach presiahnuť až 33 stupňov Celzia. Meteorológovia preto pre viaceré oblasti vydali na tento deň v čase od 13.00 h do 18.00 h výstrahu prvého stupňa.
Zasiahnuté okresy a riziko požiarov
Odborníci varujú pred rizikami a vydané výstrahy prvého stupňa sa týkajú nasledujúcich okresov:
- výstraha platí pre okresy Bratislava, Senec a Veľký Krtíš,
- horúčavy zasiahnu aj oblasť Dunajskej Stredy a Galanty,
- varovanie sa rovnako vzťahuje na okresy Komárno, Levice, Šaľa a Nové Zámky.
Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,
upozornil na sociálnych sieťach a webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten zároveň pripomína, že mimoriadne vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú aj celkové riziko vzniku požiarov v prírode.
Zdravotné riziká a prevencia
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi teplotami upozorňuje na najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Medzi rizikové kategórie patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti, a to predovšetkým osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako sú zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varujú štátni hygienici.
Pre minimalizovanie rizík spojených s horúčavami vydali záchranári a zdravotníci nasledujúci súbor kľúčových odporúčaní:
- dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa ešte nedostavil pocit smädu,
- treba obmedziť náročnú fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a celkovo minimalizovať pobyt vonku,
- vhodné je prejsť na ľahšie stravovanie, nosiť priedušné oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a aplikovať ochranné krémy,
- deti a domáce zvieratá nesmú v žiadnom prípade zostať na priamom slnku ani uzavreté v zaparkovaných autách.
Ak ľudia napriek týmto opatreniam pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo stav blížiaci sa ku kolapsu, mali by okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Informácie o blížiacich sa horúčavách a preventívnych postupoch sprostredkovali inštitúcie SHMÚ a ÚVZ SR.