Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev prekvapil neobvykle otvorenou rétorikou priamo pred očami šéfa Kremľa. Na spoločnom summite v sibírskom Omsku Vladimirovi Putinovi povedal, že boje na Ukrajine by sa mali skončiť a konflikt by mal byť zmrazený. Kazašský líder dokonca spochybnil zmysel celej ruskej ofenzívy a vyzval na návrat k mierovým dohodám, na čo ruský prezident reagoval len prísľubom súkromného vysvetľovania.
Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v sobotu 25. júla ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi verejne povedal, že boje na Ukrajine by sa mali definitívne skončiť. Kazachstan je síce dlhodobým spojencom Ruska, nikdy však oficiálne nevyjadril podporu pre krvavú ofenzívu Moskvy, ktorá značne znepokojila viacerých partnerov Kremľa v Strednej Ázii.
Výzva na zastavenie umierania
Kazašský líder sa počas summitu v sibírskom meste Omsk rozhodol prihovoriť priamo svojmu mocnému susedovi a poukázal na nezmyselnosť pokračujúcich bojov.
Ako sa dostať z tejto situácie? Nikto to nevie vzhľadom na pozície oboch strán. Na druhej strane však existuje takýto moment a možnosť všetko to pozastaviť. Je to hanba, mladí ľudia zomierajú, všetko sa to musí zastaviť,
vyhlásil Tokajev na margo vojenského konfliktu.
Spochybnenie ruskej ofenzívy
Tokajev vedľa sediacemu Putinovi adresoval aj ďalšie nezvyčajne priame slová, v ktorých vyjadril otvorené pochybnosti o samotnej podstate invázie. Jeho argumentácia počas stretnutia zahŕňala nasledujúce body:
- príčiny rusko-ukrajinskej vojny podľa neho nie sú pre mnohých vrátane Kazachstanu vôbec zrozumiteľné,
- situáciu porovnal s vojnami medzi Arménskom a Azerbajdžanom, kde sú historické a územné príčiny podľa jeho slov úplne jasné,
- v prípade ruského ťaženia na Ukrajine je to však podľa neho veľmi ťažké pochopiť,
- navrhol preto vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022 a následne vykročiť smerom k dlho očakávanému mieru.
Súkromné vysvetlenie pre spojenca
Ruský prezident Vladimir Putin na otvorenú kritiku a výzvy kazašského lídra priamo pred kamerami rozsiahlejšie nereagoval. V stručnej reakcii iba uviedol, že Tokajeva bude o vývoji vojny podrobnejšie informovať počas ich spoločného bilaterálneho stretnutia bez prítomnosti médií.
Informácie o napätom summite sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry AFP.