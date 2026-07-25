Ničivé lesné požiare na juhu Európy naberajú na sile. Nekontrolovateľné plamene vo Francúzsku a v Španielsku si vyžiadali masívnu evakuáciu už viac ako 200-tisíc ľudí. Kým Paríž hlási historické rekordy spálenej pôdy a do boja s ohňom predčasne nasadzuje vojenské letectvo, rozsiahly požiar v okolí Madridu vyháňa z domovov ďalšie desaťtisíce obyvateľov.
Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojuje Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali evakuáciu stoviek tisíc ľudí. O kritickej situácii informovali v sobotu 25. júla úrady oboch zasiahnutých krajín.
Historický rekord a vojenské lietadlo
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez uviedol, že len v dôsledku požiarov v blízkosti mesta Bordeaux na juhozápade krajiny muselo svoje domovy opustiť už 167-tisíc ľudí. Zúriaci živel v tejto lokalite však zďaleka nie je jedinou hrozbou.
Po celej krajine stále horí viacero požiarov, ktoré sa ešte nepodarilo dostať pod kontrolu,
poznamenal Nuñez k vážnosti situácie.
Kríza vo Francúzsku má katastrofálne následky a vyžiadala si rázne kroky zo strany tamojšej vlády:
- požiare v celom štáte doteraz spálili takmer 98-tisíc hektárov pôdy, čo minister označil za absolútny historický rekord,
- francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sobotu 25. júla nariadil ozbrojeným silám okamžité nasadenie vojenského lietadla A400M na pomoc pri hasení,
- špeciálny stroj mal byť podľa pôvodných plánov nasadený až na konci mesiaca z dôvodu prebiehajúcich príprav a testovania.
Desaťtisíce na úteku pred ohňom v Španielsku
Susedné Španielsko v týchto dňoch trápi najmä požiar v blízkosti hlavného mesta. Tamojší rezort vnútra pôvodne potvrdil, že počet evakuovaných obyvateľov stúpol na 45-tisíc. Vládny delegát v Madride Francisco Martin však neskôr zverejnil oveľa tragickejšiu bilanciu.
Tento počet sa zvýšil o ďalších 25-tisíc ľudí a celkový počet evakuovaných v súčasnosti predstavuje už 70-tisíc,
oznámil Martin aktualizované štatistiky. Najnovšie vlny evakuácií prebehli podľa vládneho delegáta v nasledujúcich lokalitách:
- v zasiahnutej provincii Ávila ležiacej západne od Madridu,
- v dvoch ďalších obciach nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti hlavného mesta.
Súhrnné informácie o vyčíňaní plameňov a postupe záchranných zložiek priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.