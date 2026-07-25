Cesta medzi Budčou a Zvolenom sa stala dejiskom tragickej dopravnej nehody. Pri zrážke s osobným autom tam prišiel o život 46-ročný cyklista. Presné príčiny nešťastia, pri ktorom vyhasol ľudský život, momentálne vyšetruje polícia za pomoci prizvaných znalcov. Vo veci už bolo začaté trestné stíhanie.
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu 25. júla v dopoludňajších hodinách na úseku medzi obcou Budča a mestom Zvolen. Osobné auto, ktoré viedol 78-ročný vodič, sa tu zrazilo so 46-ročným cyklistom. Ten zrážku, žiaľ, neprežil.
Znalci na mieste a vyšetrovanie
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková priblížila aktuálny stav vyšetrovania a prítomnosť odborníkov na mieste tragédie.
Z doposiaľ zisteného preverovania okolností vzniku dopravnej nehody nie je možné určiť, čo bolo jej presnou príčinou. Na miesto nehody bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy a do vyšetrovania bude pribratý tiež znalec z odboru súdneho lekárstva,
uviedla Kováčiková k postupu polície pri dokumentovaní nešťastia.
Polícia bezprostredne po nehode vykonala na mieste viaceré štandardné úkony, pričom prípad má nasledujúci vývoj a okolnosti:
- 78-ročného vodiča osobného auta podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom,
- prípadná prítomnosť alkoholu u nebohého cyklistu bude zisťovaná až pri nariadenej súdnej pitve,
- prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania,
- vo veci už bolo oficiálne začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Výzva na ohľaduplnosť
Polícia v súvislosti s touto smrteľnou nehodou dôrazne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli za volantom i na bicykli maximálne sústredení. Muži zákona pripomínajú nutnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky a správať sa k sebe navzájom s rešpektom a ohľaduplnosťou. Aj jediná chvíľa nepozornosti totiž môže mať nezvratné tragické následky. Informácie o tragickej udalosti sprostredkovala tlačová agentúra TASR.