Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán ostro skritizoval novú vládu Pétera Magyara. Počas prejavu na letnej univerzite v Rumunsku obvinil súčasný kabinet z budovania autoritárskeho režimu, ktorý prirovnal k Venezuele bez ropy. Svoju domovskú stranu Fidesz vyzval na aktívnu politiku odporu a verejnosť varoval pred blížiacimi sa drastickými úspornými opatreniami.
Súčasná maďarská vláda premiéra Pétera Magyara sa podľa opozície nezaoberá záležitosťami krajiny, ale primárne prenasledovaním svojich politických súperov. Vyhlásil to v sobotu 25. júla bývalý predseda maďarskej vlády Viktor Orbán počas svojho tradičného vystúpenia na 35. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad.
Výzva na politiku odporu a čistky
Orbán vyjadril presvedčenie, že pre kroky súčasnej exekutívy je demokracia v Maďarsku bezprostredne ohrozená a politická scéna si vyžaduje zmenu doterajších stratégií.
Fidesz musí proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou Tisza a jej svojvôli viesť politiku odporu namiesto klasickej opozičnej politiky,
vyhlásil Orbán pred zhromaždeným publikom a svojimi sympatizantmi.
Pri ostrej kritike súčasnej vlády situáciu v Maďarsku prirovnal k autoritárskym režimom a Venezuele bez ropy. Tvrdí, že nová moc uplatňuje politiku pomsty a realizuje nasledovné kontroverzné kroky:
- robí rozsiahle personálne čistky v štátnej správe,
- systematicky prenasleduje politickú opozíciu,
- pripravuje jesenné úsporné opatrenia, ktoré bude strana Tisza verejnosti ospravedlňovať ako nevyhnutné kroky k zavedeniu eura.
Obhajoba vlastných úspechov
Expremiér vo svojom prejave zároveň hrdo obhajoval 16-ročné pôsobenie pravice pod svojím vedením, ktoré označil za vôbec najúspešnejšie obdobie v moderných dejinách krajiny. Zúčastnených vyzval k aktívnemu odporu voči vládnym klamstvám a sľúbil plné odškodnenie obetiam, ktoré podľa neho trpia pod krokmi súčasného režimu.
Informácie o vyjadreniach bývalého predsedu vlády sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry TASR priamo v Budapešti s odvolaním sa na maďarský spravodajský server hvg.hu.