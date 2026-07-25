Slovenskí hasiči dorazili na juhozápad Francúzska, kde budú pomáhať v boji s ničivými lesnými požiarmi. Krízová situácia si už vyžiadala masívnu evakuáciu desiatok tisíc ľudí a nasadenie armády. Kým slovenský tím aktuálne absolvuje bezpečnostné školenia pred nasadením svojho vrtuľníka, Paríž očakáva aj ďalšiu pomoc z Európskej únie.
Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Na miesto určenia prileteli v piatok 24. júla večer, aby pomáhali v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré pustošia juhozápad krajiny.
V týchto chvíľach prebieha pred samotným nasadením operačný briefing. Jeho súčasťou sú bezpečnostné pokyny, koordinácia so zahraničnými partnermi, ako aj určenie konkrétnej lokality, v ktorej bude slovenský vrtuľník nasadený,
ozrejmil aktuálnu situáciu pred prvým vzletom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Mobilizácia armády a medzinárodná pomoc
Na juhozápade Francúzska vypukli počas tohto týždňa mimoriadne rozsiahle požiare. Katastrofálna situácia si vyžiadala nasledujúce krízové opatrenia a mala vážne následky:
- úrady museli z ohrozených oblastí urýchlene evakuovať už viac než 100-tisíc ľudí,
- francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok 24. júla nariadil v tejto súvislosti okamžitú mobilizáciu armády,
- Paríž požiadal o pomoc s hasením aj Európsku úniu, ktorá do zasiahnutej krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.
Informácie o vyslaní slovenskej pomoci a vývoji situácie vo Francúzsku sprostredkovali hasiči prostredníctvom svojej sociálnej siete a medzinárodná tlačová agentúra AFP.