Slovenskí hasiči dorazili na juhozápad Francúzska, kde budú pomáhať v boji s ničivými lesnými požiarmi. Krízová situácia si už vyžiadala masívnu evakuáciu desiatok tisíc ľudí a nasadenie armády. Kým slovenský tím aktuálne absolvuje bezpečnostné školenia pred nasadením svojho vrtuľníka, Paríž očakáva aj ďalšiu pomoc z Európskej únie.

Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Na miesto určenia prileteli v piatok 24. júla večer, aby pomáhali v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré pustošia juhozápad krajiny.

V týchto chvíľach prebieha pred samotným nasadením operačný briefing. Jeho súčasťou sú bezpečnostné pokyny, koordinácia so zahraničnými partnermi, ako aj určenie konkrétnej lokality, v ktorej bude slovenský vrtuľník nasadený,

ozrejmil aktuálnu situáciu pred prvým vzletom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Mobilizácia armády a medzinárodná pomoc

Na juhozápade Francúzska vypukli počas tohto týždňa mimoriadne rozsiahle požiare. Katastrofálna situácia si vyžiadala nasledujúce krízové opatrenia a mala vážne následky:

  • úrady museli z ohrozených oblastí urýchlene evakuovať už viac než 100-tisíc ľudí,
  • francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok 24. júla nariadil v tejto súvislosti okamžitú mobilizáciu armády,
  • Paríž požiadal o pomoc s hasením aj Európsku úniu, ktorá do zasiahnutej krajiny vyšle tri špeciálne lietadlá.

Informácie o vyslaní slovenskej pomoci a vývoji situácie vo Francúzsku sprostredkovali hasiči prostredníctvom svojej sociálnej siete a medzinárodná tlačová agentúra AFP.