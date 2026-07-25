Vysoké Tatry opäť ožili detským smiechom. Na Hrebienku odštartovalo tradičné podujatie Medvedie dni, ktoré tento rok láka rodiny na interaktívnu lesnú výpravu plnú divadla, hudby a spoznávania prírody. Deti sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých úloh, obľúbené hry i drobné darčeky za svojho plyšového medvedíka.
Tradičné letné podujatie Medvedie dni, ktoré sa koná počas tohto víkendu v sobotu 25. júla a v nedeľu 26. júla od 9.00 do 16.00 h na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, prináša rodinám s deťmi atraktívne aktivity. Tohtoročnou hlavnou témou je Tajomstvo strateného svetla a organizátori si pre návštevníkov pripravili pútavú interaktívnu lesnú výpravu.
Hľadanie strateného svetla a plnenie úloh
Úlohou detských strážcov bude absolvovať jednotlivé zastávky a splniť úlohy, ktoré ich na nich budú čakať. Na každom z desiatich súťažných stanovíšť získajú pečiatku do hracej brožúry a naučia sa niečo nové o prírode, zvieratách a živote v Tatrách,
priblížil pointu hry manažér komunikácie a PR spoločnosti Tatry Mountain Resorts Marián Galajda s tým, že po absolvovaní všetkých stanovíšť čaká deti zaslúžená odmena.
Príbeh celej výpravy organicky prepája divadlo, pohyb, hudbu, zmyslové objavovanie a neopakovateľnú atmosféru jednotlivých zastávok. Tieto prvky spoločne vytvárajú živý zážitkový svet takzvaného Zeleného Kráľovstva. Okrem hlavnej vzdelávacej hry sa návštevníci môžu podľa Galajdu tešiť aj na ďalšie sprievodné aktivity:
- divadelné predstavenia plné rozprávkových bytostí,
- zapojenie sa do rôznych interaktívnych hier a ilúzií,
- skúšku fyzickej zdatnosti pri zábavnom medveďom lezení.
Tradícia s plyšákmi a prístup na Hrebienok
Aj tento rok platí tradícia, že každé dieťa, ktoré si so sebou prinesie plyšového medvedíka, získa malý darček,
dodal Galajda k obľúbenému zvyku tohto populárneho tatranského podujatia.
Na Hrebienok môžu návštevníci vyjsť pešo po vyznačenom turistickom chodníku alebo využiť pohodlnú jazdu pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca, ktorá počas víkendu premáva v posilnenom režime od 7.00 do 19.00 h. Informácie o podujatí a programe pre rodiny s deťmi poskytla tlačová agentúra TASR.