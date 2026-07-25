Vysoké Tatry opäť ožili detským smiechom. Na Hrebienku odštartovalo tradičné podujatie Medvedie dni, ktoré tento rok láka rodiny na interaktívnu lesnú výpravu plnú divadla, hudby a spoznávania prírody. Deti sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých úloh, obľúbené hry i drobné darčeky za svojho plyšového medvedíka.

Tradičné letné podujatie Medvedie dni, ktoré sa koná počas tohto víkendu v sobotu 25. júla a v nedeľu 26. júla od 9.00 do 16.00 h na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, prináša rodinám s deťmi atraktívne aktivity. Tohtoročnou hlavnou témou je Tajomstvo strateného svetla a organizátori si pre návštevníkov pripravili pútavú interaktívnu lesnú výpravu.

Hľadanie strateného svetla a plnenie úloh

Úlohou detských strážcov bude absolvovať jednotlivé zastávky a splniť úlohy, ktoré ich na nich budú čakať. Na každom z desiatich súťažných stanovíšť získajú pečiatku do hracej brožúry a naučia sa niečo nové o prírode, zvieratách a živote v Tatrách,

priblížil pointu hry manažér komunikácie a PR spoločnosti Tatry Mountain Resorts Marián Galajda s tým, že po absolvovaní všetkých stanovíšť čaká deti zaslúžená odmena.

Príbeh celej výpravy organicky prepája divadlo, pohyb, hudbu, zmyslové objavovanie a neopakovateľnú atmosféru jednotlivých zastávok. Tieto prvky spoločne vytvárajú živý zážitkový svet takzvaného Zeleného Kráľovstva. Okrem hlavnej vzdelávacej hry sa návštevníci môžu podľa Galajdu tešiť aj na ďalšie sprievodné aktivity:

  • divadelné predstavenia plné rozprávkových bytostí,
  • zapojenie sa do rôznych interaktívnych hier a ilúzií,
  • skúšku fyzickej zdatnosti pri zábavnom medveďom lezení.

Tradícia s plyšákmi a prístup na Hrebienok

Aj tento rok platí tradícia, že každé dieťa, ktoré si so sebou prinesie plyšového medvedíka, získa malý darček,

dodal Galajda k obľúbenému zvyku tohto populárneho tatranského podujatia.

Na Hrebienok môžu návštevníci vyjsť pešo po vyznačenom turistickom chodníku alebo využiť pohodlnú jazdu pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca, ktorá počas víkendu premáva v posilnenom režime od 7.00 do 19.00 h. Informácie o podujatí a programe pre rodiny s deťmi poskytla tlačová agentúra TASR.