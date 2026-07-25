Nočný pokoj v Martine narušil rozsiahly požiar. Na jednej z tamojších ulíc zachvátili plamene uprostred noci hneď tri osobné autá. Hasičom sa podarilo oheň zlikvidovať, no majiteľom vozidiel vznikli tisícové škody. Príčinu tohto incidentu už vyšetrujú príslušné orgány.
Nočný požiar troch osobných motorových vozidiel na Kadavého ulici v meste Martin spôsobil predbežne vyčíslenú škodu za viac ako 14-tisíc eur. Požiar bol podľa oficiálnych informácií ohlásený v sobotu 25. júla v noci, presne o 2.35 h.
Priebeh zásahu a vyčíslené škody
Na miesto incidentu okamžite vyrazili príslušníci Hasičskej stanice v Martine. Pri likvidácii plameňov postupovali záchranné zložky nasledovne:
- na hasenie použili hasiči jeden vysokotlakový prúd,
- zároveň bol nasadený aj jeden takzvaný C prúd,
- kvôli hustému a nebezpečnému dymu museli zasahujúci záchranári použiť autonómne dýchacie prístroje.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline k prípadu vydalo aj oficiálne stanovisko k výške napáchaných škôd.
Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 14.300 eur,
spresnili hasiči s tým, že presná príčina vzniku tohto nočného požiaru je momentálne v štádiu intenzívneho zisťovania. Informácie o udalosti a zásahu poskytlo krajské riaditeľstvo hasičov prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti.