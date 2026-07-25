Situácia na juhozápade Francúzska sa naďalej dramatizuje. Pre rozsiahle lesné požiare, ktoré vypukli počas tohto týždňa, museli úrady evakuovať ďalšie tisíce ľudí a ohrozené je už aj medzinárodné letisko v Bordeaux. Vláda nasadzuje do boja s historicky najhorším živlom stovky vojakov a na pomoc prichádza aj špeciálna hasičská letka z Európskej únie.
Francúzske úrady v sobotu 25. júla evakuovali tisíce ďalších ľudí z troch obcí západne od mesta Bordeaux v dôsledku rozsiahlych požiarov. Predstaviteľka administratívneho regiónu Nové Akvitánsko Sophie Brocasová na sociálnej sieti X spresnila, že evakuované boli obce Le Haillan, Eysines a Mérignac. Opatrenie sa podľa dostupných informácií týka už aj medzinárodného letiska v Bordeaux.
Historické maximum a počty evakuovaných
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že z departementov Gironde a Landes, ktoré ležia v tesnej blízkosti zasiahnutej metropoly, bolo doteraz celkovo evakuovaných viac ako 141-tisíc ľudí.
Požiare, ktoré sužujú našu krajinu, dosiahli úroveň, akú sme doteraz nezažili,
napísal Lecornu v sobotu 25. júla, čím podčiarkol extrémnu vážnosť situácie.
Vojenská posila a európska pomoc
Premiér už v piatok 24. júla neskoro večer zvolal krízové zasadnutie vlády. Paríž po ňom oznámil sériu ráznych krokov a požiadal o medzinárodnú pomoc. Záchranné a bezpečnostné operácie budú posilnené nasledovne:
- na podporu vyčerpaných hasičov bojujúcich s požiarmi v juhozápadnom Francúzsku bude vyslaných približne 500 ďalších vojakov,
- vláda zabezpečí dodávku 1,5 milióna ochranných masiek na tvár, ktoré sú určené na ochranu zasahujúceho personálu a obyvateľstva vystaveného hustému dymu,
- Európska únia v reakcii na urgentnú žiadosť o pomoc vyšle do zasiahnutej krajiny tri špeciálne lietadlá.
Informácie o ničivých požiaroch a masívnych záchranných operáciách sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr Reuters, AFP a AP.