Uhlie vonia romantikou, plyn šetrí čas a elektrina zachraňuje mestské balkóny. Súboj troch titanov grilovacej sezóny nemá jedného víťaza; každý typ grilu je špecialista na iný životný štýl. Sprievodca výberom porovnáva náklady, údržbu aj vplyv na chuť a poradí, ktorý titan patrí práve k vám.
Otázka „aký gril kúpiť“ patrí k najčastejším sporom letných večerov a internetových diskusií. Odpoveď pritom nezačína pri grile, ale pri vás: kde budete grilovať, ako často, pre koľko ľudí a koľko času ste ochotní venovať rituálu okolo ohňa. Traja kandidáti sa totiž nelíšia len palivom, ale celou povahou.
Uhlie: romantik, ktorý si pýta čas
Gril na drevené uhlie je srdcom grilovacej kultúry a jeho hlavný tromf sa nedá kúpiť v žiadnej inej kategórii: sálavé teplo žeravých uhlíkov a dym, ktorý preniká do jedla a dáva mu arómu, akú plyn ani elektrina nenapodobnia. K tomu pridáva najnižšie obstarávacie ceny a jednoduchú konštrukciu, ktorá nemá čo pokaziť. Daňou je čas a práca: rozpálenie na správnu teplotu trvá pol hodiny aj viac, regulácia žiaru je skôr otázkou skúseností ako gombíka, reaguje na vietor a po hostine zostáva popol, ktorý treba vynášať. Dym zároveň znamená, že uhlíkový titan patrí von, na záhradu či veľkú terasu rodinného domu; na balkóne bytovky narazí na susedov aj na domový poriadok. Komu je súdený: víkendovým romantikom s veľkou záhradou, ktorí si celý rituál od zakladania ohňa po posledné pahreby vychutnávajú, a ambicióznym grilmajstrom, ktorí chcú časom skúšať pomalé grilovanie či údenie.
Plyn: pragmatik pre častých hostiteľov
Plynový gril je titan efektivity. Zapálite ho otočením gombíka, grilovať sa dá o pár minút a teplota je stabilná a presne regulovateľná; uzavreté veko s horákmi vytvára cirkulujúce teplo podobné rúre, takže zvládne steaky aj veľké kusy nepriamou metódou vo viacerých teplotných zónach. Veľká plocha uživí početnú partiu a čistenie je bez popola podstatne rýchlejšie. Prevádzka vychádza priaznivo, jedna plynová fľaša podľa intenzity vydrží niekoľko grilovaní. Slabiny? Vyššia obstarávacia cena, väčšie rozmery a povinná disciplína okolo plynu: pravidelná kontrola tesnosti pripojenia a starostlivosť o horáky. A poctivo k chuti: bez dymu z uhlia je výsledok bližšie k výbornému pečeniu ako ku klasickej grilovačke, hoci odkvapkávajúca šťava na horúcich platniach časť grilovej arómy vytvorí. Komu je súdený: rodinám a hostiteľom, ktorí grilujú často, chcú výsledok rýchlo a bez veľkého upratovania, na priestrannej terase alebo v záhrade.
Elektrina: mešťan, ktorý smie tam, kam ostatní nie
Elektrický gril je titan kompromisu, a práve preto kraľuje mestu. Nepotrebuje oheň ani palivo, len zásuvku; nahrieva sa rýchlo, teplota sa nastavuje presne a nepriľnavé plochy sa čistia ľahko. Predovšetkým však negeneruje dym ani otvorený plameň, takže je vhodný aj na balkóny a do interiéru, teda na miesta, kde uhlie a často ani plyn nemajú šancu. Náklady na prevádzku sú predvídateľné, závisia od tarify elektriny a pri častom grilovaní môžu byť citeľnejšie. Obmedzenia sú zrejmé: menší výkon a plocha, žiadna dymová aróma a závislosť od zásuvky. Komu je súdený: obyvateľom bytov s balkónom, menším domácnostiam a všetkým, ktorí chcú grilovať aj v daždi či mimo sezóny bez toho, aby riešili susedov. Praktická poznámka pre bytovky: pravidlá grilovania na balkónoch určuje domový poriadok a požiarne predpisy budovy, preto si ich pred kúpou akéhokoľvek grilu preverte; elektrický má spomedzi titanov najväčšiu šancu prejsť.
Peniaze, údržba, chuť: rýchla bilancia
Pri nákupe je poradie zvyčajne takéto: najlacnejšie vstupenky ponúka uhlie, elektrické grily sa pohybujú v strede a plynové bývajú najdrahšie, no ceny sa v každej kategórii výrazne líšia podľa veľkosti a výbavy. Pri prevádzke sa karta obracia: kvalitné drevené uhlie je prekvapivo drahé palivo, plynová fľaša vychádza na jedno grilovanie priaznivo a elektrina je predvídateľná položka. Údržba: uhlie znamená popol a sadze, plyn občasnú kontrolu tesnosti a horákov, elektrina zväčša len umytie platne. A chuť? Tu má uhlie monopol na dym, plyn ponúka konzistentný a čistý výsledok a elektrina poctivé opečenie bez grilovej mystiky. Nie náhodou skúsení grilovači často končia pri kombinácii: plyn na rýchle večere v týždni, uhlie na víkendový rituál.
Rozhodovací kľúč sa teda dá zhrnúť do troch viet. Bývate v byte a grilujete na balkóne? Elektrina, prípadne malý plynový gril tam, kde ho domový poriadok dovolí. Máte veľkú záhradu, čas a radi pri ohni aj posedíte? Uhlie vás odmení chuťou, ktorú iní titani nevedia napodobniť. Grilujete často, pre veľa ľudí a bez chuti na upratovanie? Plyn je pracant, ktorý vám bude slúžiť celé leto. Titani sa napokon nebijú o trón; každý vládne inej ríši. Stačí si priznať, v ktorej z nich žijete vy.