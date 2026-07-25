Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje pred blížiacim sa masívnym raketovým útokom Ruska, ktorý môže udrieť v najbližších hodinách. Zatiaľ čo krajina v napätí očakáva ďalší rozsiahly úder, ruské sily naďalej útočia na ukrajinské mestá. Dronový útok v Sumách zabil civilistov a rakety, ktoré zasiahli zbrojársku výstavu v Buči, si vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok 24. júla varoval verejnosť, že Rusko môže v najbližšom čase uskutočniť ďalší rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Na hroziace nebezpečenstvo upozornil občanov prostredníctvom komunikačnej siete X.
Hrozba masívneho útoku a výzva ľuďom
Z našich spravodajských zdrojov a od našich partnerov vieme, že Rusi pripravili rakety na nový masívny útok na Ukrajinu. Máme predbežné informácie, že by k nemu mohlo dôjsť v priebehu najbližších 48 hodín,
uviedol Zelenskyj k aktuálnej bezpečnostnej situácii. Prezident zároveň všetkých ľudí dôrazne vyzval, aby venovali maximálnu pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi a nepodceňovali sirény.
Smrtiace drony v Sumách
Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zároveň v piatok 24. júla zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. O tragických následkoch informoval veliteľ sumskej vojenskej správy Serhij Kryvošenko.
V dôsledku útoku bezpilotného lietadla s prúdovým pohonom na pobočku pošty zahynuli dvaja ľudia, jedným z nich bol 49-ročný muž, totožnosť druhého muža sa ešte zisťuje,
spresnil veliteľ vojenskej správy následky leteckého úderu na civilnú infraštruktúru.
Krvavá výstava zbraní v Buči
Ukrajinské médiá už predtým informovali o ďalšom mimoriadne ničivom útoku ruských síl. Tragédia v okrese Buča mala nasledujúci spád a následky:
- piatkový útok ruských síl balistickými raketami presne zasiahol súkromný výcvikový priestor,
- na mieste v tom čase práve prebiehala verejne oznámená výstava zbraní,
- krvavý útok si vyžiadal najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených osôb.
Informácie o vývoji vojenského konfliktu a varovaniach ukrajinského lídra sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry DPA.