Americký prezident Donald Trump sa zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri korešpondentov Bieleho domu, ktorú v apríli narušila nečakaná streľba. Šéf americkej administratívy vo svojom prejave striedal zmierlivý tón s ostrou kritikou novinárov i politických oponentov, pričom nevynechal ani vtipy o tretej kandidatúre. Podujatie sprevádzali mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia a špeciálne ocenenia si odniesli aj hrdinovia z aprílového incidentu.
Americký prezident Donald Trump sa v noci na sobotu 25. júla zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu (WHCA). Pôvodnú večeru prerušila ešte 25. apríla tohto roka streľba, ktorá sa strhla na kontrolnom stanovišti pred hlavnou sálou. Trumpa museli vtedy z prvej večere urýchlene evakuovať. Útočníkom bol 31-ročný Cole Allen z Kalifornie, ktorý neskôr obvinenia vrátane pokusu o vraždu prezidenta poprel.
Ako som povedal pred tromi mesiacmi, šou musí pokračovať. Minule ste boli naozaj v ohrození života. Ale na druhej strane vám to zachránilo kariéru,
povedal Trump zhromaždenému publiku na úvod svojho vystúpenia.
Kritika médií a narážky na tretie obdobie
Súčasný šéf Bieleho domu má s médiami dlhodobo napätý vzťah a mnohé z nich často označuje za nepriateľov ľudu. V minulosti tento každoročný galavečer dokonca úplne bojkotoval. Prezident preto hneď v úvode zavtipkoval, že táto večera je najväčším zoskupením ľudí trpiacich syndrómom nenávisti voči jeho osobe. Nevylúčil však, že sa zúčastní aj na budúci rok, čo podľa neho závisí od toho, ako s ním budú médiá naďalej zaobchádzať. Vtipkoval aj o ďalšej kandidatúre na prezidenta, ktorú mu americká ústava priamo zakazuje.
Rovnako ako v prípade môjho mandátu, druhýkrát je to vždy lepšie. A tretíkrát je to ešte lepšie,
vyhlásil prezident s rýchlym dodatkom, že iba žartoval. Neskôr v prejave ostro kritizoval svojich politických oponentov aj médiá a vrátil sa k voľbám v roku 2020, ktoré naďalej považuje za zmanipulované. Kritiku si však odniesol aj samotný autor jeho prejavu, keďže viaceré z pripravených žartov mali v sále len veľmi slabú odozvu.
Svoj hodinový prejav prekvapivo zakončil slovami, že novinárov prítomných v sále nesmierne rešpektuje a že odvádzajú skvelú prácu. Neodpustil si však uštipačnú pointu.
Keď tu už nebudem, všetci skončíte na mizine,
vyhlásil na záver svojho prejavu.
Prísne opatrenia a hrdinovia večera
Galavečer sa tentokrát z bezpečnostných dôvodov konal v menšom priestore tanečnej sály hotela Waldorf Astoria s kapacitou len asi 700 osôb. Opatrenia boli na mimoriadne vysokej úrovni:
- hostia vstupovali do budovy cez jediný prísne strážený vchod,
- všetci museli prejsť dvoma dôkladnými kontrolami totožnosti,
- pri vstupe hliadkovali ozbrojení príslušníci bezpečnostných zložiek so špeciálne vycvičeným policajným psom,
- organizátori zrušili červený koberec a pred samotnou večerou sa nekonali žiadne tradičné samostatné recepcie.
Počas večere WHCA udelila aj viacero ocenení. Mnohé si odniesli práve novinári, ktorí v uplynulom roku publikovali kritické reportáže o Trumpovi a jeho administratíve. Dve osobitné ocenenia si vyslúžili aj hrdinovia aprílového incidentu. Jedno dostal Victor Gonzales, agent tajnej služby, ktorého útočník v apríli zasiahol priamo do nepriestrelnej vesty, a druhé bolo udelené personálu washingtonskeho hotela, kde sa konala prvá, predčasne ukončená večera. Informácie o slávnostnom galavečere priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr DPA a AP.