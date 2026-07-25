Neskrotné lesné požiare pri Madride si vyžiadali evakuáciu jedného z najdôležitejších vesmírnych zariadení na svete. Americká agentúra NASA musela narýchlo opustiť svoj komunikačný komplex určený na kontakt s družicami. Kým úrady hovoria o desaťtisícoch evakuovaných a neovládateľnom živle, vesmírna agentúra zatiaľ nedokáže vyčísliť prípadné škody na strategickej technike.
Pre rýchlo sa šíriaci požiar pri Madride musel americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) kompletne evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení. To je primárne určené na dôležitú komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore.
Zásah hlbokovesmírneho komplexu
Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, hneď ako to bude bezpečné,
uviedla americká vesmírna agentúra k dramatickej situácii s tým, že všetok prítomný personál bol bezpečne evakuovaný.
Zasiahnutý komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou takzvanej siete Deep Space Network. Ide o medzinárodnú sieť obrovských antén využívaných NASA na komunikáciu s družicami. Tieto jedinečné zariadenia sú vo svete strategicky rozmiestnené nasledovne:
- prvé zasiahnuté zariadenie leží v blízkosti španielskeho Madridu,
- druhé sa nachádza v austrálskej Canberre,
- tretie zariadenie je umiestnené v oblasti Goldstone v americkej Kalifornii.
Desaťtisíce ľudí v ohrození
Šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu Carlos Novillo v piatok 24. júla vyhlásil, že požiar pri Madride aktuálne vrcholí a záchranárom sa ho nedarí dostať pod kontrolu.
Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo zákaz vychádzania z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly už približne 40-tisíc ľuďom. O mimoriadnej udalosti informovala v noci na sobotu 25. júla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.