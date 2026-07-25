Juhozápad Francúzska bojuje s bezprecedentnými lesnými požiarmi, ktoré už zničili obrovské územia a vynútili si masovú evakuáciu vyše stotisíc ľudí. Prezident Emmanuel Macron reagoval mobilizáciou armády, zatiaľ čo vláda zvolala mimoriadny krízový štáb. Plamene sa nebezpečne blížia k mestu Bordeaux, úrady však sľubujú jeho maximálnu ochranu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok 24. júla nariadil okamžitú mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné a mimoriadne ničivé lesné požiare. Plamene už bezprostredne ohrozujú tamojšie dediny a podľa prezidentových spolupracovníkov sa rýchlo približujú k významnému mestu Bordeaux.
Krízový štáb a masová evakuácia
Premiér Sébastien Lecornu v súvislosti s ničivými požiarmi na juhozápade krajiny bezodkladne zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho krízového štábu, ktoré sa bude zaoberať touto prírodnou katastrofou. K riešeniu dramatickej situácie vláda pristúpila s nasledujúcimi opatreniami a tragickou bilanciou:
- premiér na mimoriadnu schôdzku krízového štábu prizval ministrov vnútra, obrany, zdravotníctva, dopravy a životného prostredia,
- k tomuto radikálnemu kroku kabinet pristúpil po tom, čo bolo v dôsledku postupujúcich plameňov evakuovaných už približne 110-tisíc ľudí,
- francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v piatok 24. júla večer uviedol, že požiare v tejto oblasti doteraz spustošili hrozivých 14-tisíc hektárov územia.
Ochrana ohrozeného Bordeaux
Šéf rezortu vnútra sa v súvislosti so šíriacim sa živlom snažil upokojiť verejnosť a obyvateľov ohrozených lokalít.
Francúzske úrady urobia všetko pre ochranu mesta Bordeaux, v blízkosti ktorého požiare zúria,
prisľúbil Nuñez rázne nasadenie bezpečnostných a záchranných zložiek. Informácie o prírodnej katastrofe vo Francúzsku a krokoch tamojšej vlády sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.