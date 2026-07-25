Americký prezident Donald Trump zatiaľ váha s nariadením rozsiahlych vojenských útokov na Irán. Tvrdí, že Teherán berie vzájomné rokovania s Washingtonom čoraz vážnejšie, a preto s úderom zatiaľ vyčkáva. Šéf Bieleho domu sa popri tom opätovne zastal Ruska a Číny, pričom vyjadril pevnú dôveru v uistenia oboch mocností, že Iránu v konflikte neposkytujú žiadne zbrane.
Americký prezident Donald Trump v piatok 24. júla vyhlásil, že sa ešte definitívne nerozhodol, či nariadi uskutočniť rozsiahle útoky na Irán. Dôvodom má byť podľa jeho slov fakt, že Teherán v týchto dňoch pristupuje k rokovaniam s Washingtonom veľmi vážne.
Nie, nerozhodol som sa. Práve s nimi rokujeme. Myslím si, že s pribúdajúcimi dňami to berú čoraz vážnejšie, možno zo zrejmého dôvodu,
povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni s dôrazom na to, že americká armáda je plne pripravená v prípade potreby okamžite zaútočiť.
Ešte vo štvrtok 23. júla pritom prezident v rozhovore pre americký portál Axios priznal, že vážne zvažuje rozsiahly vojenský úder. Teherán má podľa neho aktuálne záujem rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť s Washingtonom finálnu dohodu.
Koniec dočasného prímeria
Vzťahy medzi oboma krajinami prešli v uplynulých týždňoch mimoriadne turbulentným vývojom. Časová os diplomatických a vojenských krokov vyzerá nasledovne:
- obe zúčastnené strany 17. júna podpísali oficiálne memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie,
- dokument jasne stanovil 60-dňovú lehotu na rokovania o podobe konečnej mierovej dohody,
- Trump však už 9. júla vyhlásil toto prímerie za definitívne skončené v reakcii na iránske útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive,
- Spojené štáty americké (USA) a Irán od tohto momentu naďalej pokračujú vo vzájomných útokoch.
Trumpova dôvera voči Putinovi a Si Ťin-pchingovi
Americký prezident zároveň v piatok zopakoval svoje tvrdenia z predchádzajúceho príspevku na sociálnych sieťach. Naďalej verí, že Rusko a Čína neposkytujú zbrane Iránu. Vyjadril sa tak napriek nedávnym medializovaným správam z bezpečnostných kruhov, podľa ktorých obe tieto krajiny poskytujú Teheránu kľúčové spravodajské informácie využívané na útoky proti americkým silám.
Čínsky prezident Si vyhlásil, že sa na tom nebude podieľať, a ruský prezident Putin povedal to isté. Myslím, že viete, že im verím. Nemyslím si, že by ma chceli sklamať,
uviedol prezident na margo svojich mocenských náprotivkov.
Trump predtým na svojej komunikačnej sieti Truth Social napísal, že mu čínsky prezident Si Ťin-pching počas ich májového stretnutia v Pekingu osobne sľúbil, že za žiadnych okolností nebude Iránu dodávať alebo predávať zbrane. Tento prísľub má podľa amerického lídra záväzne platiť aj pre všetky čínske štátne a súkromné spoločnosti. Informácie o postojoch šéfa Bieleho domu priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.