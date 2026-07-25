V sobotu 25. júla oslavuje významné životné jubileum 80 rokov medzinárodne uznávaná slovenská sopranistka a hudobná pedagogička Magdaléna Hajóssyová. Svojím výnimočným hlasom a noblesným prejavom si podmanila popredné európske operné scény a stala sa jednou z najvýznamnejších umelkýň svojej generácie. Hoci značnú časť kariéry strávila v Berlíne a Prahe, jej odkaz je navždy pevnou súčasťou slovenskej hudobnej histórie.
Magdaléna Hajóssyová sa narodila 25. júla 1946 v Bratislave. Rodičia ju od útleho detstva viedli k hudbe, pričom už ako deväťročná spievala v rozhlasovom detskom zbore, čím sa formovali základy jej budúcej profesionálnej dráhy.
Spev študovala od roku 1961 u Márie Smutnej-Vlkovej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 1967. Následne pokračovala v štúdiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) u Anny Hrušovskej, kde počas štyroch rokov naplno rozvíjala svoj talent.
Medzinárodná kariéra a významné úlohy
Po skončení vysokej školy sa v roku 1971 stala sólistkou Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde debutovala v Mozartovej opere Così fan tutte. Jej kariéra však rýchlo prekročila hranice Slovenska. V roku 1978 sa stala stálou členkou Nemeckej štátnej opery v Berlíne, kde pôsobila takmer tri desaťročia až do roku 2006. Bola tiež stálym hosťom opery v Mníchove, Bonne a pražského Národného divadla.
Počas svojej vyše 35-ročnej profesionálnej kariéry sa presadila ako vynikajúca predstaviteľka lyrických sopránových úloh a zaznamenala nasledujúce míľniky:
- už v študentských časoch na seba upozornila ako Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute a v titulnej úlohe Dvořákovej Rusalky,
- jej neskorší mozartovský a wagnerovský repertoár zahŕňal viac ako 30 hlavných postáv,
- v rokoch 1979 až 1989 pôsobila ako stála sólistka Slovenskej filharmónie,
- spolupracovala s prestížnymi dirigentmi, akými boli Claudio Abbado, Václav Neumann či Ondrej Lenárd.
Pedagogická činnosť a prestížne ocenenia
Od roku 1990 tvorí významnú časť jej činnosti pedagogická práca. Pôsobí predovšetkým na Katedre spevu a opernej réžie na Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe, kde získala titul profesorky a neskôr sa stala aj vedúcou katedry. Paralelne vyučovala aj na Vysokej hudobnej škole Hansa Eislera v Berlíne, pričom jej žiaci dodnes úspešne pôsobia na svetových scénach.
Za svoj celoživotný prínos a umenie získala Magdaléna Hajóssyová množstvo prestížnych ocenení:
- tri berlínske Ceny kritiky z rokov 1977, 1981 a 1987,
- Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, ktorý jej v roku 2003 udelil prezident za popularizáciu slovenskej hudby,
- Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo z roku 2016,
- vzácny čestný titul Kammersängerin, ktorý jej bol udelený v Nemecku.
Jej strieborný hlas spolu s noblesným prejavom zostávajú vzorom pre mladých umelcov a ona sama predstavuje živý most medzi slovenskou, českou a nemeckou hudobnou kultúrou,
zhŕňajú odborníci prínos oslávenkyne, ktorá aj vo svojich 80 rokoch zostáva aktívna v hudobnom živote. Striedavo žije v Česku a Nemecku a naďalej pôsobí ako vyhľadávaná porotkyňa v medzinárodných súťažiach.