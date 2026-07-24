Ruská armáda uskutočnila mimoriadne ničivý denný raketový útok na oblasť neďaleko Kyjeva, kde prebiehala výstava bezpilotných dronov. Úder si podľa ukrajinských úradov vyžiadal desiatky obetí a zranených. Ruské ministerstvo obrany zásah potvrdilo s tým, že cielilo na popredných vývojárov a vojenské velenie. Krvavý útok v rovnaký deň zasiahol aj mesto Sloviansk, kde utrpela škody dokonca budova lotyšského konzulátu.
Ruské ministerstvo obrany v piatok 24. júla potvrdilo, že dopoludnia cielene zaútočilo vysoko presnými zbraňami dlhého dosahu na zariadenie neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev.
Úder zasiahol miesto, kde prebiehala výstava dronov ukrajinskej a zahraničnej výroby vrátane pokročilých modelov používaných pri útokoch na civilné objekty v Rusku,
uviedol ruský rezort obrany s tým, že v čase útoku sa na mieste nachádzali poprední ukrajinskí vývojári, výrobcovia dronov a predstavitelia veliteľstva bezpilotných systémov ozbrojených síl, ktorí sa priamo podieľajú na plánovaní útokov na ruské územie. O civilných obetiach či zranených sa oficiálne ruské vyhlásenie vôbec nezmieňuje.
Tragédia v Buči a nezvyčajný čas útoku
Ukrajinské médiá však predtým informovali, že piatkový útok ruských síl balistickými raketami zasiahol súkromný výcvikový priestor v okrese Buča. Práve tam prebiehala verejne oznámená výstava zbraní, pričom incident si vyžiadal najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených. Detaily tohto vzdušného úderu sú nasledovné:
- ruské sily uskutočnili útok počas dňa, okolo 11.30 h miestneho času, čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť mimoriadne nezvyčajné,
- podľa ukrajinských vzdušných síl boli celkovo vypálené tri strely,
- protivzdušná obrana jednu raketu úspešne zneškodnila, no zvyšné dve zasiahli svoj cieľ.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko v reakcii na tragédiu oznámil, že úrady okamžite začali vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny. Vyšetrovatelia sa zamerajú aj na možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Zatiaľ nie je jasné, či sa všetky obete zúčastnili priamo na výstave.
Zásah Slovianska a poškodený konzulát
Rusko v piatok 24. júla tvrdo zaútočilo aj na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti, ktoré sa nachádza len niekoľko kilometrov od horúcej frontovej línie. Podľa šéfa tamojšej vojenskej správy Vadyma Filaškina zahynulo pri tomto ostreľovaní päť ľudí a ďalších deväť osôb utrpelo zranenia.
Pri útoku bolo poškodené aj sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, proti čomu už oficiálne a ostro protestovalo lotyšské ministerstvo zahraničných vecí. Informácie o útokoch a ich následkoch sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a TASS.