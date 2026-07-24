Americký prezident Donald Trump ostro varoval Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu v čase prebiehajúceho konfliktu. Podľa jeho slov ho obaja lídri ubezpečili, že Teheránu neposkytujú žiadnu vojenskú pomoc. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti zdôraznil, že prípadné zapojenie sa do vojny by pre obe svetové mocnosti malo mimoriadne vážne následky, pričom americké úrady už preverujú možné zdieľanie spravodajských informácií s nepriateľom.
Americký prezident Donald Trump v piatok 24. júla vystríhal Rusko a Čínu pred dodávaním zbraní Iránu. Prezidenti oboch krajín ho vraj uistili, že to zatiaľ nerobia. Ak by sa zapojili do vojny Spojených štátov amerických (USA) s Iránom, nedopadlo by to pre nich podľa jeho slov vôbec dobre.
Vyšetrovanie útokov a čínske záruky
Washington v súčasnosti aktívne vyšetruje, či Moskva a Peking neposkytujú Teheránu kľúčové informácie o cieľoch jeho útokov. Tieto nedávne údery totiž priamo zasiahli americké vojenské základne v štátoch Perzského zálivu.
Šéf Bieleho domu na svojej komunikačnej platforme Truth Social napísal, že mu čínsky prezident Si Ťin-pching počas ich májového stretnutia v Pekingu dal jasné záruky. Uistil ho, že za žiadnych okolností nebude Iránu dodávať alebo predávať zbrane, pričom toto prísne pravidlo má platiť aj pre všetky čínske spoločnosti.
Vzhľadom na náš vzťah mu verím a navyše, aj ja mu robím veľmi veľké láskavosti,
uviedol Trump k dohode s čínskym lídrom.
Ruský postoj a hrozba pre mocnosti
Podobné uistenie dal americkému prezidentovi podľa jeho slov aj Vladimir Putin. Stalo sa tak napriek hroznej vojne, ktorá podľa Trumpa momentálne prebieha na Ukrajine. Šéf Kremľa podľa neho chápe nasledujúce skutočnosti ohľadom americkej vojenskej politiky:
- USA nepredávajú zbrane priamo Ukrajine, ale primárne členským krajinám aliancie NATO,
- tieto štáty za dodanú vojenskú techniku hradia plnú trhovú cenu,
- o tom, ako sa s týmito zbraňami ďalej narába, americký prezident vraj nemá ani potuchy.
Z tohto dôvodu sa domnievam, že dve významné krajiny, o ktorých sa v súvislosti s Iránom často hovorí, sa na vojne nepodieľajú. Ak by sa zapojili, bolo by to pre ne veľmi zlé, určite by to nebolo v ich najlepšom záujme,
dodal prezident v závere svojho príspevku. Informácie o vyjadreniach amerického lídra a medzinárodnom vyšetrovaní sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.