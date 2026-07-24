Izraelský premiér plánuje dôležitú cestu za oceán. Benjamin Netanjahu navštívi Biely dom, kde absolvuje osobné stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavným dôvodom jeho cesty do Spojených štátov však nie je len diplomacia, ale aj účasť na poslednej rozlúčke s vplyvným republikánskym senátorom Lindseym Grahamom, ktorý nedávno náhle zomrel na natrhnutie aorty.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v utorok 28. júla stretne v Bielom dome vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámila to v piatok 24. júla oficiálna kancelária izraelského lídra.
V rámci návštevy sa premiér v utorok stretne v Bielom dome s prezidentom Trumpom a zúčastní sa na pohrebe senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol priateľom Izraela,
uviedla Netanjahuova kancelária v oficiálnom vyhlásení s tým, že premiér do Washingtonu odcestuje v pondelok 27. júla.
Smrť vplyvného politika a spojenca
Vplyvný americký senátor Lindsey Graham zomrel nečakane 11. júla tohto roka vo veku 71 rokov. Predbežná správa súdneho lekára uviedla ako hlavnú príčinu jeho smrti natrhnutie steny aorty.
Zosnulý politik patril medzi najvýraznejšie postavy americkej politiky a jeho profil zahŕňal nasledujúce dôležité pozície a postoje:
- patril medzi najbližších a najvernejších spojencov prezidenta Spojených štátov amerických (USA) v americkom Senáte,
- počas súčasného eskalujúceho konfliktu proti Iránu patril medzi jeho vôbec najvýraznejších podporovateľov,
- zastával funkciu predsedu a viedol senátny rozpočtový výbor,
- v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
Informácie o plánovanej návšteve izraelského lídra a pohrebe amerického senátora sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.