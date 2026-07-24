Európou sa začína šíriť západonílska horúčka, pred ktorou aktuálne varuje už aj Svetová zdravotnícka organizácia. Nebezpečný vírus prenášaný komármi zasiahol najmä obľúbené dovolenkové destinácie ako Grécko, Taliansko či Španielsko. Hoci väčšina infekcií prebieha bezpríznakovo, v ojedinelých prípadoch môže ochorenie napadnúť nervovú sústavu a bezprostredne ohroziť život pacienta.
Európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyzval krajiny, aby okamžite posilnili monitorovanie komárov a informovanosť verejnosti o ochranných opatreniach. Dôvodom je stúpajúci počet prípadov vírusu západonílskej horúčky v niektorých častiach Európy. Podľa organizácie sa sezóna prenosu tohto nebezpečného ochorenia práve naplno začína.
Kritická situácia v dovolenkových rajoch
Riziko prenosu zostáva pre väčšinu ľudí nízke, no každý, kto žije v postihnutých oblastiach alebo do nich cestuje, by mal podniknúť kroky, aby zabránil uštipnutiu hmyzom. Takisto by ľudia mali byť schopní rozoznať prvotné príznaky ochorenia. Rozsah šírenia v jednotlivých krajinách k 22. júlu tohto roka vyzeral nasledovne:
- najprudší nárast počtu nakazených zaznamenalo v uplynulom období Grécko, kde išlo o 21 prípadov,
- u 20 z 21 gréckych pacientov sa vyvinuli neuroinvazívne ochorenia vrátane encefalitídy či meningitídy a 13 z nich zostáva hospitalizovaných,
- najväčšiu oblasť šírenia zaznamenali úrady v Taliansku, kde potvrdili ochorenie u 21 ľudí v 17 rôznych oblastiach,
- niekoľko nakazených hlásili aj v Španielsku, Rumunsku a Severnom Macedónsku.
Pôvod vírusu a hrozba pre nervovú sústavu
Západonílska horúčka je akútne, chrípke podobné horúčkovité ochorenie. Jej pôvodcom je takzvaný West Nile Virus (WNV), ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 1937 u ženy v Ugande. Prenášačom tohto vírusu je najčastejšie komár z rodu Culex, pričom hmyz prenáša vírus na človeka či iné zvieratá po tom, čo sa kŕmi krvou nakazeného vtáctva.
V Európe k tomu dochádza zvyčajne počas sezóny od neskorej jari po koniec jesene, no najviac osôb sa nakazí najmä medzi júlom a septembrom. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge poukázal na to, že nejde o novú hrozbu, ale v dôsledku zmeny klímy sa výrazne menia podmienky jej šírenia.
Väčšina infekcií má mierny priebeh, no približne u jedného zo 150 ľudí sa môže vyvinúť závažná infekcia, ktorá ovplyvňuje nervovú sústavu a môže byť životunebezpečná,
objasnil Kluge povahu nebezpečného vírusu.
Prevencia a sprievodné symptómy
V súčasnosti neexistuje špecifická liečba, preto sa lekári zameriavajú na zmierňovanie príznakov a v závažných prípadoch na podpornú liečbu v nemocnici. Regionálny šéf WHO preto apeluje na obozretnosť občanov a turistov.
Jednoduché kroky, ako sú zakrývanie tela odevom, používanie repelentov proti hmyzu a čistenie stojatej vody v okolí domu, môžu výrazne pomôcť,
pripomenul Kluge. Medzi ďalšie odporúčania patrí obmedzenie pobytu v exteriéri za úsvitu a za súmraku, keď sú komáre najaktívnejšie, či namontovanie sieťok na okná a dvere. Ochorenie sa síce neprenáša bežným medziľudským kontaktom, no v ojedinelých prípadoch k prenosu došlo pri transplantácii orgánov, v tehotenstve či pri kojení.
WHO uvádza, že 70 až 80 percent ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. Zvyšok osôb sa však potýka s rôznymi štádiami ochorenia:
- pacienti môžu mať horúčku, bolesti hlavy, pociťovať únavu, bolesť tela, nevoľnosť a zvracať,
- v zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť nepríjemné vyrážky či opuchnuté lymfatické uzliny,
- pri najzávažnejších prípadoch bola zaznamenaná vysoká horúčka, stuhnutie krku, dezorientácia, triaška a kŕče,
- pri zlyhávaní hrozí svalová slabosť, paralýza a pacienti môžu upadnúť až do kómy.
Informácie o výskyte západonílskej horúčky a varovaniach poskytla tlačová agentúra TASR na základe správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).