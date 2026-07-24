Opozičná strana SaS ostro kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška za jeho pasivitu pri ohlásenom odkúpení zdravotnej poisťovne Union konkurenčnou Dôverou. Podľa liberálov by mal šéf rezortu okamžite konať, aby upokojil verejnosť aj zdravotníkov, že táto obrovská fúzia neohrozí slovenských pacientov. Predstavitelia opozície dokonca verejne pátrajú, či minister pre svoju nečinnosť už nepodal demisiu do rúk prezidenta.
Opozičná strana SaS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, ktorý je nominantom strany Hlas-SD, absolútnu nečinnosť v súvislosti s ohlásenou kúpou akcií súkromnej zdravotnej poisťovne Union konkurenčnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Minister by mal podľa opozície okamžite upokojiť verejnosť i zdravotníkov, že prípadná fúzia nebude mať na trh negatívny vplyv. Poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii 24. júla.
Mal by ubezpečiť všetkých, poistencov Unionu, občanov tejto krajiny aj zdravotníkov, že táto fúzia medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a zdravotnou poisťovňou Union sa nedotkne nikoho zlým spôsobom. Že to nedopadne negatívne na slovenských pacientov a že to nedopadne negatívne na slovenských zdravotníkov,
vyhlásil Szalay na margo vzniknutej situácie na trhu so zdravotným poistením.
Čo by robila opozícia na mieste ministra
Ako poslanec uviedol, keby bol na ministrovom mieste on, nedovolil by, aby takáto situácia vôbec nastala. Zároveň by sa na Šaškovom mieste snažil o to, aby Union neodišiel z trhu. V aktuálnej situácii by podľa svojich slov postupoval nasledovne:
- ihneď po ohlásení kúpy akcií by zvolal spoločné rokovanie so zástupcami oboch súkromných zdravotných poisťovní,
- presadil by dlhodobý návrh z programu SaS na zavedenie stropu pre maximálny podiel, ktorý môže mať zdravotná poisťovňa na trhu,
- podpísal by oficiálne memorandum o tom, že sa zlučovanie súkromných subjektov pacienta a zdravotníkov nijako nedotkne.
Szalay sa preto pýta, čo presne robí v tejto situácii minister zdravotníctva, pričom sa s pripravenou infožiadosťou obrátil aj na prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Stojíme pred prezidentským palácom práve preto, aby som zistil, kde sa nachádza Kamil Šaško. Či náhodou už nepodal demisiu a či náhodou už nehodil do toho uterák. Mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva a či jej už vyhovel,
ozrejmil poslanec dôvod zvolania tlačovej konferencie pred sídlom hlavy štátu.
Obavy z monopolu a postoj poisťovní
V súvislosti s transakciou poslanec zároveň upozornil, že do budúcna sa môže stať Dôvera vôbec najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, na ktorú postupne prejdú niektoré zo súčasných kompetencií štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Spoločnosť Achmea B.V., ako akcionár Unionu, a Dôvera, ktorá je členom investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií ešte minulý týždeň. Po získaní všetkých potrebných súhlasov od regulačných orgánov je v pláne definitívne zlúčenie oboch súkromných subjektov.
Podľa šéfov zdravotných poisťovní Martina Kultana z Dôvery a Michala Špaňára z Unionu by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Obaja riaditelia si nemyslia, že by fúzii bránila nejaká prekážka a zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu.
Ministerstvo zdravotníctva bezprostredne po ohlásení transakcie deklarovalo, že bude prísne dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade s platnou legislatívou a princípom najvyššej hodnoty za verejné peniaze pre pacienta. Informácie o kritike opozície a reakciách dotknutých strán sprostredkovala tlačová agentúra TASR.