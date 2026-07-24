Slovensko čaká ďalšia extrémna vlna horúčav, ktorá udrie už v druhej polovici budúceho týždňa. Teploty by mali na juhu krajiny podľa meteorológov atakovať až 38 stupňov Celzia. Pred príchodom tropických dní nás ešte čaká prechod studeného frontu, no začiatok augusta prinesie nepríjemne horúce dni aj dusné tropické noci.
Podľa aktuálnych predpovedných materiálov je dosť pravdepodobné, že v druhej polovici budúceho týždňa sa začne na Slovensku ďalšia vlna horúčav. Na západe a juhu krajiny odštartuje vo štvrtok 30. júla, na severe a východe o deň neskôr.
Synoptická situácia a prechod frontu
Meteorológovia uviedli, že výšková tlaková níž, respektíve brázda nízkeho tlaku, sa nad Ukrajinou a Rumunskom počas piatka 24. júla definitívne vyplní.
V priebehu soboty 25. júla a nedele 26. júla sa v prízemnom tlakovom poli dostaneme postupne do teplého juhozápadného prúdenia medzi tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím a tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom,
priblížili vývoj počasia odborníci z meteorologického ústavu.
Následne v pondelok 27. júla prejde cez oblasť Slovenska ďalej na východ studený front a za ním bude len prechodne prúdiť relatívne chladnejší vzduch.
Extrémne teploty a tropické noci
V druhej polovici budúceho týždňa začne postupne od juhozápadu až západu v oblasti relatívne vyššieho tlaku prúdiť veľmi teplý vzduch.
Nad Breznom sa vo výške 1500 až 1600 metrov nad morom na prelome júla a augusta oteplí až na úroveň 20 až 22 stupňov Celzia a takáto teplota by tu mala byť minimálne do 5. augusta,
uviedli meteorológovia na margo vývoja vo vyšších vrstvách atmosféry. Ako doplnili, pre bežných ľudí to bude znamenať nástup novej a pravdepodobne aj mimoriadne intenzívnej vlny horúčav na území celého štátu.
Vývoj teplôt bude podľa predpovede európskeho modelu ECMWF v období od 31. júla do 5. augusta vyzerať nasledovne:
- najvyššia denná teplota na našom území bude dosahovať 29 až 35 stupňov Celzia,
- na juhu, a to predovšetkým na juhozápade, vystúpia teploty miestami na 35 až 38 stupňov Celzia,
- veľmi teplé budú aj noci, pričom na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov Celzia.
Informácie o blížiacej sa vlne horúčav a synoptickej predpovedi zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom svojej oficiálnej stránky na sociálnej sieti.