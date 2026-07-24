Ostrý politický konflikt v Maďarsku sa naďalej vyostruje. Opozičná strana Fidesz obviňuje súčasného premiéra Pétera Magyara z priameho ovládnutia vyšetrovacích orgánov a prokuratúry. Dôvodom sú jeho vyjadrenia o blížiacom sa zatknutí bývalého ministra kultúry Balázsa Hankóa a avizovaná operácia Očistec namierená proti predošlej vláde. Magyar obvinenia z manipulácie odmieta, no sľubuje vyvodenie zodpovednosti voči členom bývalých mafiánskych štruktúr.
Maďarská opozičná strana **Fidesz** v piatok 24. júla vydala vyhlásenie, podľa ktorého sa premiér **Péter Magyar** už ani len netají skutočnosťou, že prevzal riadenie vyšetrovacích orgánov a prokuratúry. Strana tak ostro reagovala na premiérove vyjadrenia o trestnoprávnej zodpovednosti exministra kultúry a inovácií.
Péter Magyar vo svojom dnešnom príspevku oznámil, že do niekoľkých dní bude zatknutý bývalý minister Orbánovej vlády Balázs Hankó. To znamená, že nielenže nariaďuje zaistenie serverov strany Fidesz, ale aj zatknutie bývalých členov vlády,
uviedol opozičný Fidesz vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Operácia Očistec a kauza NKA
Magyar predtým na sociálnej sieti uviedol, že exminister **Balázs Hankó** sa môže ešte niekoľko dní skrývať za svojimi podriadenými, ale nikto sa nevyhne následkom svojich činov. Vyhlásil tiež, že takzvaná operácia Očistec zameraná na preverenie krokov predchádzajúcej vlády sa iba začala, no rozpad opozičného Fideszu sa už podľa neho exponenciálne zrýchľuje.
Meno bývalého ministra sa podľa spravodajského servera **telex.hu** v uplynulých mesiacoch spomínalo najmä v súvislosti s machináciami pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov. V kauze **Národného kultúrneho fondu (NKA)** sa udiali nasledujúce procesné úkony:
- **Prokuratúra Báčsko-malokumánskej župy** už v tejto kauze zadržala a vypočula priameho spolupracovníka ministra pre podozrenie zo sprenevery,
- súd vzápätí nariadil jeho väzobné stíhanie,
- **Okresný súd v Kecskeméte** zároveň rozhodol, že vo väzbe zostávajú aj štyria zo šiestich podozrivých, ktorých v kauze zatkli pred mesiacom.
Zodpovednosť mafiánskych štruktúr
Súčasný premiér na štvrtkovej tlačovej konferencii 23. júla v reakcii na novinársku otázku vyhlásil, že on sám nie je vyšetrovateľom ani prokurátorom, preto nemôže menovať konkrétne prípady, ktoré by mohli viesť k obvineniam bývalého premiéra **Viktora Orbána**.
Neviem si ale predstaviť, že by šéf v mafiánskych štruktúrach nebol braný na zodpovednosť,
podčiarkol Magyar k téme stíhania vrcholových predstaviteľov predošlej vlády. Informácie o napätej politickej situácii u našich južných susedov sprostredkoval spravodajca tlačovej agentúry **TASR** priamo v **Budapešti**.