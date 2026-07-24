Predseda vlády SR Robert Fico ostro odmietol informácie o tom, že by bola Slovenská republika súčasťou takzvanej Koalície ochotných. Pre šírenie týchto správ už osobne telefonoval s francúzskym veľvyslancom Nicolasom Suranom, ktorý potvrdil, že ide o nedorozumenie. Premiér zároveň zdôraznil, že účasť slovenského zástupcu v Paríži súvisela výlučne s oslavami francúzskeho štátneho sviatku, a zopakoval odmietavý postoj vlády k vojenskej pomoci Ukrajine.
Predseda vlády SR Robert Fico zverejnil oficiálne stanovisko, v ktorom rezolútne poprel, že by Slovenská republika kedykoľvek patrila do zoskupenia známeho ako Koalícia ochotných, ktoré aktívne podporuje vojnu na Ukrajine.
O chvíľu budem musieť dokazovať, že sa volám Robert Fico. Ako predseda vlády SR oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom Koalície ochotných. Ako predseda vlády som sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto vojnového spolku,
uviedol Fico na margo medializovaných správ.
Telefonát s veľvyslancom a kritika médií
Premiér pre šíriace sa informácie priamo kontaktoval veľvyslanca Francúzska na Slovensku Nicolasa Surana. Dôrazne ho požiadal, aby francúzske veľvyslanectvo nešírilo nepravdivé informácie o údajnom slovenskom členstve v spomínanej koalícii. Veľvyslanec mu podľa jeho slov potvrdil, že ide o nedorozumenie, a prisľúbil, že situáciu verejne objasnia.
Musím vysloviť poľutovanie nad tým, že na takejto vysokej úrovni sa hrajú detské hry hodné našej opozície a protislovenských a protivládnych médií a vyžadujú priamy zásah predsedu vlády SR,
nešetril kritikou šéf vládneho kabinetu.
Vzťah k Ukrajine a oslavy v Paríži
Predseda vlády vo svojom vyhlásení opätovne priblížil aj aktuálny vzťah a formu pomoci východnému susedovi. Vláda podľa neho stavia na bilaterálnej spolupráci s jasne stanovenými pravidlami:
- odmieta poskytovať Ukrajine akékoľvek dary v podobe smrtiacej vojenskej pomoci,
- odmieta sa zúčastňovať na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci určenej na vojenské účely,
- plne sa sústreďuje výlučne na humanitárnu pomoc,
- prioritou zostáva spolupráca slovenskej a ukrajinskej vlády na užitočných civilných projektoch.
Fico na záver objasnil aj nedávne udalosti vo francúzskej metropole z 13. a 14. júla tohto roka. Vysvetlil, že išlo o štandardné oslavy francúzskeho štátneho sviatku, ktoré boli spojené s tradičnou vojenskou prehliadkou. Keďže sa na tomto podujatí v Paríži nemohol osobne zúčastniť, požiadal o štandardné zastúpenie slovenského veľvyslanca. Oficiálne stanovisko predsedu vlády poskytol médiám Úrad vlády SR.