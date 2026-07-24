Slovenská republika dôrazne odmieta správy o svojom vstupe do takzvanej koalície ochotných, ktorá má podporovať Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vysvetlil, že slovenský veľvyslanec sa na nedávnom parížskom stretnutí zúčastnil výlučne v pozícii pozorovateľa. Rezort diplomacie už požiadal francúzske veľvyslanectvo o oficiálne vysvetlenie nepresných informácií, ktoré sa objavili vo verejnom priestore.
Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. V piatok 24. júla to oficiálne potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý je nominantom strany Smer-SD. Reagoval tak na medializované správy o tom, že veľvyslanec SR v Paríži sa 13. júla tohto roka zúčastnil na stretnutí spomínanej medzinárodnej iniciatívy.
Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Náš veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí zúčastnil iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru,
vysvetlil šéf slovenskej diplomacie skutočný dôvod prítomnosti nášho zástupcu na rokovaní.
Žiadosť o vysvetlenie a postoj vlády
Z rezortu slovenskej diplomacie v tejto súvislosti uviedli, že už podnikli konkrétne kroky na uvedenie celej situácie na pravú mieru. Ministerstvo požiadalo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave o presné vysvetlenie ich vyjadrenia o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných.
Úplne rovnaké odmietavé stanovisko ako rezort zahraničných vecí potvrdil aj Úrad vlády SR, ktorý o tom informoval verejnosť prostredníctvom sociálnej siete. Štátne inštitúcie tak spoločne reagovali na správy portálu euBrief, ktorý vo svojom texte tvrdil nasledujúce skutočnosti:
- Slovensko sa podľa portálu oficiálne zaradilo medzi krajiny tvoriace koalíciu ochotných na podporu Ukrajiny,
- krajina sa mala plnohodnotne zúčastniť na júlovom stretnutí iniciatívy priamo v Paríži,
- slovenská diplomacia tam mala podľa zverejnených informácií prijať aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov.
Základom pre tieto mediálne tvrdenia bol fakt, že samotnú účasť Slovenska na minulotýždňovom rokovaní vo francúzskej metropole novinárom potvrdila priamo francúzska ambasáda, čo viedlo k nesprávnej interpretácii slovenskej pozície.