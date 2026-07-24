Obyvatelia stredného Slovenska by sa mali mať na pozore. Sociálna poisťovňa varuje pred podvodníkmi, ktorí sa vydávajú za kontrolórov liečebného režimu počas práceneschopnosti. Od ľudí žiadajú finančnú hotovosť za údajné zahladenie zistených porušení. Skutoční inšpektori však nikdy nevyberajú pokuty priamo na mieste.
Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práceneschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za takzvané zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie.
Inštitúcia dôrazne upozornila, že oficiálni kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. V piatok 24. júla o tom verejnosť informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Pravidlá oficiálnej kontroly
Zamestnanec kontroly dodržiavania liečebného režimu Sociálnej poisťovne nikdy od klientov nežiada úhradu priamo na mieste. Kontrolovaný poistenec je povinný preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,
pripomenula SP základné pravidlá inšpekcie.
Oficiálny kontrolór musí pri stretnutí s dočasne práceneschopným poistencom dodržať nasledujúce postupy a povinnosti:
- preukázať oprávnenie na vykonanie kontroly predložením oficiálneho preukazu zamestnanca SP,
- informovať poistenca o jeho právach a povinnostiach v súvislosti s nemocenskými dávkami,
- poskytnúť informácie súvisiace s uznaním dočasnej pracovnej neschopnosti.
Odporúčania pre občanov
Ak majú klienti akékoľvek podozrenie, že u nich doma zazvonili falošní kontrolóri a žiadajú od nich finančnú hotovosť, Sociálna poisťovňa im dôrazne odporúča bezodkladne kontaktovať štátnu políciu.