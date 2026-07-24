Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová ostro spochybnila dôvody Washingtonu na uvalenie nových ciel na európsky tovar. Spojené štáty svoj krok obhajujú údajnou nedostatočnou kontrolou nútenej práce, čo európska predstaviteľka označila za úplne nepodložené. Kým Kallasová žiada vysvetlenie a obhajuje európske pracovné štandardy, Európska komisia vidí v americkom postupe aj pozitívne impulzy na ďalšiu spoluprácu.
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová v piatok 24. júla spochybnila dôvody Washingtonu na uvalenie nových ciel na európsky tovar. Spojené štáty americké (USA) tvrdia, že k tomu pristúpili pre nedostatočnú kontrolu nútenej práce v EÚ.
Nemôžete toto povedať o Európskej únii. Keď si porovnáte naše zákony s tými v Spojených štátoch, máme platenú dovolenku, máme veľmi dobré pracovné podmienky pre našich zamestnancov, toto tvrdenie naozaj nemá žiadny pevný základ,
uviedla Kallasová popri schôdzke Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile.
Žiadosť o vysvetlenie a prekvapivé clá
Podľa Kallasovej bude EÚ od Washingtonu žiadať oficiálne objasnenie situácie. Zároveň podotkla, že Únia dodržala všetky záväzky vyplývajúce z transatlantickej obchodnej dohody uzavretej minulý rok, a preto ju nové americké clá nepríjemne prekvapili.
Mali sme dohodu s Amerikou a my sme túto dohodu dodržali, aspoň z našej strany,
dodala šéfka európskej diplomacie.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok 24. júla zavedie nové clá vo výške od 10 do 12,5 percenta na 60 obchodných partnerov vrátane EÚ.
Spojené štáty majú už takmer storočie zákaz dovozu tovaru pochádzajúceho z nútenej práce a tento zákaz dôsledne uplatňujú. Už dávno je načase, aby tak urobili aj naši obchodní partneri,
uviedol k zavedeniu ciel americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Výnimka pre EÚ a reakcia Komisie
Európska únia patrí medzi obmedzený počet obchodných partnerov USA, pre ktorých sa nové clá nepripočítavajú k už existujúcim vzhľadom na doložku najvyšších výhod. Reakcia Európskej komisie (EK) na tieto kroky zahŕňa nasledujúce postoje:
- hovorca EK označil kroky USA v kontexte ciel za v zásade pozitívne, hoci k nim Komisia pristupuje s opatrnosťou,
- EÚ kladne hodnotí skutočnosť, že tento výsledok je v súlade s colnými záväzkami dohodnutými v rámci spoločného vyhlásenia oboch strán,
- podľa hovorcu ide o pozitívny impulz na preskúmanie ďalších colných výnimiek a prehĺbenie vzájomnej spolupráce,
- Únia zároveň očakáva, že Washington bude naďalej dodržiavať podmienky dohody uzavretej v júli minulého roka v Škótsku.
Informácie o postoji európskej diplomacie a nových clách sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters.