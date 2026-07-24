Irán ostro odmieta plány Donalda Trumpa na využitie zmrazených iránskych aktív a označuje ich za nebezpečný precedens. Kým diplomacia v Teheráne hrozí odvetou každému, kto Spojeným štátom pomôže, americká armáda udrela na iránske ciele už trinástu noc po sebe, čo si vyžiadalo civilné obete. Napätie na Blízkom východe sa navyše prelieva aj na trhy a pre útoky v Červenom mori vystrelila cena ropy nad hranicu 100 dolárov za barel.
Irán v piatok 24. júla vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú mimoriadne nebezpečným precedensom.
Zadržanie aktív inej krajiny na úhradu nesúvisiacich budúcich pohľadávok predstavuje nebezpečný precedens,
napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí na komunikačnej platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že jeho krajina vyvodí zodpovednosť voči každému štátu, ktorý pomôže Spojeným štátom americkým (USA) pri prebiehajúcich útokoch.
Akékoľvek podieľanie sa, spolupráca či pomoc pri páchaní agresie proti Iránu bude mať za následok vyvodenie medzinárodnej zodpovednosti príslušných strán. Irán si vyhradzuje právo prijať všetky potrebné opatrenia v rámci sebaobrany,
dodal Arákčí vo svojom varovaní.
Trinásta noc útokov a obete v Ahváze
Varovania z najvyšších politických kruhov prišli po trinástej noci amerických útokov po sebe. Počas nej USA podnikali cielené údery na iránske vojenské objekty v snahe prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré elitné Revolučné gardy predstavujú pre medzinárodnú komerčnú lodnú dopravu.
Iránske štátne médiá v piatok 24. júla ráno hlásili, že pri týchto najnovších útokoch zahynuli najmenej štyri osoby.
V dôsledku raketového útoku teroristického nepriateľa USA na oblasti v okolí mesta Ahváz zahynuli štyria naši spoluobčania a päť ďalších utrpelo zranenia,
citovala oficiálna štátna tlačová agentúra IRNA slová guvernéra zasiahnutej provincie.
Ohrozená doprava a drahá ropa
Americká armáda zdôraznila, že strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vypuknutím vojny prechádzala až pätina svetovej ropy, je naďalej otvorený pre tranzit. Deje sa tak napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal poplatky za ich bezpečný prechod. Blízkovýchodný konflikt však naberá na obrátkach a ovplyvňuje globálnu ekonomiku:
- jemenskí povstalci húsíovia, ktorí sú priamo podporovaní Iránom, otvorili nový front a zaútočili na plavidlá v Červenom mori,
- svetoví lídri už vyjadrili hlboké znepokojenie nad útokmi povstalcov, ktoré vyvolali reálne obavy o bezpečné dodávky surovín,
- cena ropy v dôsledku paniky po prvý raz od mája tohto roka prekročila psychologickú hranicu 100 dolárov za barel a neklesla pod ňu ani v piatok.
Informácie o diplomatickej prestrelke, vojenských úderoch a ekonomických dopadoch krízy sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.