Ukrajinské drony udreli v hĺbke ruského územia. Pri masívnom útoku zasiahli rozsiahly sklad elektroniky neďaleko Petrohradu, čo spôsobilo obrovský požiar a hustý dym nad mestom. Kým ruské úrady hovoria o civilnej infraštruktúre, Kyjev tvrdí, že zasiahnutá spoločnosť zásobuje ruskú armádu sankcionovanými komponentmi. Tieto takzvané diaľkové sankcie sú odvetou za systematické bombardovanie Ukrajiny.
Ukrajinské drony v piatok 24. júla zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili rozsiahly požiar, pre ktorý sa nad týmto druhým najväčším ruským mestom valil hustý dym.
Úder na logistiku a vyjadrenia úradov
Petrohrad sa stal terčom útoku vojenských bezpilotných lietadiel, pričom úder zasiahol objekty civilnej infraštruktúry,
uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach k rozsahu ranného útoku.
Priamy svedok a reportér priamo z miesta potvrdil, že v piatok 24. júla ráno sa nad výškovými budovami v Petrohrade dvíhal masívny sivý dym. Ukrajina sa na toto dôležité centrum zamerala v čase, keď výrazne zintenzívňuje svoje cielené útoky dronmi. Tie smerujú predovšetkým na ruské ciele, medzi ktoré patria:
- strategické energetické objekty,
- vojenské základne,
- dôležité logistické zariadenia a prepravné uzly.
Zásah Wildberries a diaľkové sankcie
Podľa tamojších médií sa ukrajinské útoky presne zamerali na sklady známej ruskej spoločnosti s elektronikou Wildberries. Samotná firma oficiálne potvrdila, že dva jej obrovské sklady v meste dočasne úplne pozastavili svoje operácie, avšak žiadne ďalšie podrobnosti o škodách zámerne neuviedla.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na margo zničenej haly uviedol, že táto konkrétna spoločnosť vo veľkom skladuje a priamo prepravuje kľúčové komponenty pre sankcionované ruské vojenské vybavenie.
Kyjev označuje túto svoju prebiehajúcu kampaň za takzvané diaľkové sankcie. Ukrajinské vedenie tvrdí, že tieto presné údery sú legitímnou a plne oprávnenou odvetou za neustále nočné útoky Ruska dronmi a balistickými raketami na ukrajinské mestá a civilistov. Okrem oslabenia logistiky už cielené ukrajinské útoky medzičasom zapríčinili v Rusku aj rozsiahlu palivovú krízu. Informácie o najnovšom údere sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP a overených záberov z ruských sietí.