Spojené štáty americké nebudú nijako zasahovať do procesu vydania známych kontroverzných influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov do rúk britskej justície. Bratia čelia mimoriadne vážnym obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Zatiaľ čo ich obhajoba hovorí o politickom motíve nedávneho zatknutia v Miami, Biely dom aj americká diplomacia dávajú od prípadu ruky preč a potvrdzujú, že extradícii brániť nebudú.
Spojené štáty nebudú brániť vydaniu influencerov Andrewa Tateho a jeho brata Tristana Tateho do Veľkej Británie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Novinári sa vo štvrtok 23. júla pýtali hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej, či administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zasiahnuť do procesu vydania bratov Tateovcov.
Nie, naša administratíva do tohto procesu vydania zasahovať neplánuje,
odpovedala Leavittová jednoznačne na otázky zástupcov médií.
Dvojicu zadržali americké orgány v sobotu 18. júla v meste Miami. Ich právnik označil tento rázny krok úradov za čisto politicky motivovaný, pričom samotní bratia Tateovci napádajú rozhodnutie o svojom vydaní a trvajú na svojej nevine. Aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zdôraznil, že vláda sa od tohto kriminálneho prípadu plne dištancuje.
V tejto chvíli, a možno ani nikdy v budúcnosti, nemáme v tejto súvislosti žiadnu hrozbu,
vyjadril sa šéf americkej diplomacie v stredu 22. júla k prebiehajúcemu procesu.
Luxus, nenávisť k ženám a útek do Rumunska
Bývalí profesionálni kickboxeri majú milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Množstvo oddaných fanúšikov, najmä spomedzi mladých mužov a dospievajúcich chlapcov, si získali predvádzaním životného štýlu plného okázalého luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám. Obaja bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, pričom už v roku 2016 sa natrvalo presťahovali do Rumunska.
Ich kriminálna minulosť a prebiehajúce problémy so zákonom v Európe zahŕňajú nasledujúce skutočnosti:
- v roku 2022 ich v Rumunsku zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom ich následného sexuálneho vykorisťovania,
- obaja tieto obvinenia dlhodobo odmietajú a ich prípad tam nepokročil pre viaceré právne a procesné nezrovnalosti,
- v roku 2024 na nich na priamy podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Nové obvinenia a boj proti vydaniu
Americké orgány ich v Miami zadržali po tom, čo voči nim britská prokuratúra vzniesla celkom nové obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania a z fyzického napadnutia. Dvojica teraz v domovskej krajine čelí celkovo až 59 obvineniam, ktoré sú rozdelené nasledovne:
- 42 obvinení je vznesených priamo proti Andrewovi,
- 17 obvinení smeruje proti jeho bratovi Tristanovi.
Ich hlavný obhajca v pondelok 20. júla oficiálne vyhlásil, že obaja sú absolútne nevinní a budú do poslednej možnej chvíle bojovať proti nútenému vydaniu na Britské ostrovy. Informácie o postoji americkej administratívy a aktuálnom statuse kauzy priniesla tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a AP.