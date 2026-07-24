V piatok uplynulo presne 80 rokov od narodenia legendárneho českého tanečníka, choreografa a herca Vlastimila Harapesa. Umelec, ktorý svojím talentom dobyl nielen domáce Národné divadlo, ale aj svetové baletné scény, zanechal výraznú stopu i na Slovensku. Hoci nás po ťažkej chorobe navždy opustil, jeho nezabudnuteľné úlohy z divadelných dosiek a kultových filmov zostávajú v pamäti divákov naďalej živé.
Známy český tanečník, choreograf, herec a pedagóg Vlastimil Harapes sa narodil 24. júla 1946 v obci Droužkovice pri Chomutove do rodiny nadšených ochotníkov. Už ako dieťa stál na javisku, čo jasne predznamenalo jeho budúcu profesionálnu cestu. S baletom sa bližšie zoznámil na chomutovskej hudobnej škole.
Tanec ho oslovil natoľko, že sa rozhodol študovať na pražskom konzervatóriu, ktoré úspešne absolvoval v roku 1965. O tri roky neskôr si prehĺbil vzdelanie v baletnej škole Malého akademického divadla v Petrohrade. Práve tam sa mu otvorili dvere do sveta špičkového medzinárodného baletu.
Svetová baletná kariéra
Členom baletu pražského Národného divadla sa stal 1. júla 1966 a už od roku 1971 tu pôsobil ako hlavný sólista.
Jeho talent, pohybová elegancia, technická vyspelosť a muzikálnosť, všetko spojené s výrazne oduševneným zjavom, ho predurčili na stvárňovanie hlavných princovských úloh v klasických baletoch,
hodnotia jeho prínos pre divadlo odborníci. Počas svojej bohatej kariéry exceloval v nasledujúcich slávnych dielach:
- Labutie jazero,
- Spiaca krásavica,
- Popoluška,
- Luskáčik.
Jeho umeniu tlieskalo publikum v desiatkach krajín Európy, ale aj v Japonsku, Austrálii či na Kube. Harapesova medzinárodná kariéra zahŕňala aj pozíciu stáleho hosťa západonemeckej Porýnskej opery v rokoch 1977 až 1983. Hosťoval tiež v Škótskom národnom balete, v súbore Tokyo City Ballet a v Rímskej akadémii tanca.
Filmové úlohy a vzťah k Slovensku
Jeho meno nie je spojené len s divadlom a tancom. Svojou charizmou a hereckým talentom sa presadil aj pred filmovými a televíznymi kamerami. Už ako študent debutoval v kultovej snímke Starci na chmelu. Neskôr si zahral v poetickej dráme Markéta Lazarová či v psychologickej dráme Den pro mou lásku po boku Dany Kolářovej. Široká verejnosť si ho však najviac pamätá z nasledujúcich obľúbených filmov a seriálov:
- rodinné komédie Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, kde stvárnil baletného tanečníka Jindřicha,
- filmová rozprávka Panna a netvor, kde výborne stvárnil rolu Netvora,
- dráma Bolero a televízne seriály ako F. L. Věk či Comeback.
Harapes mal mimoriadne silný vzťah aj k Slovensku. Od mája 2010 do mája 2011 viedol Balet Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, kde sa snažil stabilizovať súbor a pozdvihnúť jeho umeleckú úroveň. Pôsobil aj ako baletný majster v Štátnom divadle v Košiciach a dlhodobo udržiaval blízke kontakty so slovenskou baletnou komunitou.
Pedagogická činnosť a posledná rozlúčka
Po ukončení aktívnej tanečnej kariéry sa venoval pedagogickej činnosti a bol častým členom porôt medzinárodných baletných súťaží. Jeho tvár bola známa aj z populárnych televíznych tanečných šou, napríklad z českej verzie súťaže StarDance. Bol tiež čestným predsedom organizácie Special Olympics Czech Republic, ktorá podporuje športovcov s mentálnym postihnutím.
Vlastimil Harapes zomrel 15. mája 2024 vo veku 77 rokov v jednej z pražských nemocníc. Jeho spopolnené pozostatky boli rozdelené na dve časti. Prvá spočíva v rodinnom hrobe v obci Droužkovice a druhá bola uložená na Vyšehradskom cintoríne v Prahe v modernom memoriáli, ktorý bol slávnostne odhalený len nedávno, 24. júna tohto roka. Počas svojej kariéry získal majster tanca viacero významných ocenení:
- titul zaslúžilý umelec a neskôr národný umelec,
- Európsku cenu Gustava Mahlera za baletné výkony,
- Cenu Thálie za celoživotné tanečné majstrovstvo,
- v roku 2016 bol slávnostne uvedený do Siene slávy pražského Národného divadla, na doskách ktorého strávil viac ako 40 rokov.