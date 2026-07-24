Extrémne horúčavy a sucho si v južnej Európe vyberajú krutú daň. Francúzsko a Španielsko bojujú s masívnymi lesnými požiarmi, ktoré si vyžiadali evakuáciu desiatok tisíc ľudí. Paríž už oficiálne aktivoval mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, na základe ktorého do zničenej krajiny mieria na pomoc aj slovenskí a českí hasiči so špeciálnou leteckou technikou.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok 24. júla oznámil, že Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie (EÚ) v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní kritickej situácie s lesnými požiarmi. So zvládaním týchto rozsiahlych požiarov pomôžu podľa jeho slov aj záchranné zložky zo Slovenska a Česka.
Čoskoro nám budú pomáhať dve chorvátske lietadlá Canadair, dve portugalské lietadlá Air Tractor a dva ťažké vrtuľníky Black Hawk z Českej republiky a Slovenska,
napísal Macron s vďakou na sociálnej sieti X.
Tisíce evakuovaných na juhozápade Francúzska
Britská stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska už evakuovali približne 12-tisíc ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku rapídneho šírenia plameňov v departemente Gironde. Podľa miestnych predstaviteľov požiar zničil približne 3400 hektárov pôdy pri Arcachonskom zálive. S ohnivým živlom tam momentálne bojuje zhruba 700 hasičov.
Na juhozápad Francúzska vyrazili v piatok aj slovenskí hasiči, ktorí svojou technikou pomôžu pri zvládaní týchto rozsiahlych lesných požiarov. Podľa plánu medzinárodnej pomoci budú nasadení priamo v obci Saumos v najviac zasiahnutom regióne Gironde.
Núdzový stav a apokalypsa v Španielsku
Lesné požiare ničivo zasiahli nielen Francúzsko, ale aj Španielsko a Taliansko. Španielske orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby okamžite opustili svoje domovy. Vo štvrtok 23. júla večer vyhlásili v regióne Madrid a v provincii Ávila núdzový stav.
Španielske ministerstvo vnútra objasnilo, že cieľom tohto radikálneho opatrenia je zrýchliť nasadenie všetkých dostupných prostriedkov na boj proti požiarom. Kritická situácia v krajine si vyžiadala nasledujúce opatrenia a smutné štatistiky:
- v uplynulých dňoch evakuovali z regiónu Madrid, kde horí niekoľko požiarov naraz, viac než 10-tisíc ľudí,
- požiar, ktorý vypukol v Ávile, sa nekontrolovateľne šíri a obyvateľom troch obcí úrady nariadili prísny zákaz vychádzania,
- v obci El Tiemblo museli záchranári evakuovať 1500 ľudí,
- najväčší požiar momentálne zúri v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od hlavného mesta,
- od minulého týždňa tam oheň spálil už zhruba 32-tisíc hektárov pôdy.
Informácie o katastrofálnych požiaroch a medzinárodnej pomoci sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP.