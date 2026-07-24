Americký prezident Donald Trump oznámil radikálny finančný krok voči Teheránu. Spojené štáty začnú využívať zmrazené iránske aktíva na kompenzáciu škôd, ktoré vznikli pri útokoch na obchodné lode a náklad v oblasti Perzského zálivu. Napätie na Blízkom východe po nedávnom zrušení dočasného prímeria naďalej eskaluje a šéf Bieleho domu nevylučuje ani rozsiahly vojenský úder.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok 23. júla uviedol, že Spojené štáty americké (USA) budú využívať zmrazené iránske aktíva na priamu úhradu škôd na lodiach a prepravovanom náklade, ktoré boli spôsobené útokmi v Perzskom zálive a jeho blízkom okolí. Svoje rozhodnutie oznámil prostredníctvom príspevku na vlastnej komunikačnej platforme Truth Social.
Nech toto vyhlásenie až do odvolania slúži ako potvrdenie, že od tohto momentu budú všetky škody spôsobené lodiam, nákladu a čomukoľvek s tým súvisiacemu hradené z iránskych finančných prostriedkov, ktoré Spojené štáty držia a kontrolujú,
napísal Trump. Šéf Bieleho domu zároveň dodal, že tieto škody môžu byť mimoriadne značné, napriek tomu ide podľa neho o spoľahlivé a primerané riešenie situácie.
Koniec prímeria a vojenská eskalácia
Eskalácia konfliktu nasleduje po tom, čo stroskotali predchádzajúce diplomatické snahy. Udalosti posledných týždňov mali nasledujúci spád:
- USA a Irán pôvodne 17. júna tohto roka podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode,
- Trump však 9. júla toto prímerie vyhlásil za definitívne skončené v dôsledku iránskych útokov na plavidlá v strategickom Hormuzskom prielive,
- obe krajiny odvtedy pokračujú vo vzájomných ozbrojených útokoch, pričom americká armáda v noci na štvrtok 23. júla útočila už dvanástu noc po sebe.
Hrozba masívneho útoku
Situácia sa môže v najbližších dňoch ešte viac zdramatizovať. Americký prezident vo štvrtok v exkluzívnom rozhovore pre spravodajský portál Axios otvorene povedal, že vážne zvažuje rozsiahly vojenský útok na Irán. Informácie o Trumpovom rozhodnutí ohľadom zmrazených aktív a aktuálnom dianí na Blízkom východe sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.