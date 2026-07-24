Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s vplyvnou americkou konzervatívnou influencerkou Laurou Loomerovou. Tá celé roky aktívne šírila ruskú propagandu, spochybňovala vojenskú pomoc zo strany USA a zľahčovala ruskú inváziu. Počas osobnej návštevy Ukrajiny však zažila letecký poplach, na vlastné oči videla dôkazy o ruských zločinoch a verejne priznala, že podľahla dezinformáciám zo sociálnych sietí.
S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa vo štvrtok 23. júla v Kyjeve stretla známa americká konzervatívna influencerka Laura Loomerová, ktorá v minulosti dlhodobo bagatelizovala ruskú vojenskú inváziu. Tento týždeň však verejne priznala, že sa zásadne mýlila, a radikálne zmenila svoj dosavadný názor na Ukrajinu aj Rusko.
Vplyv ruskej mediálnej bubliny
Influencerka sa označuje za investigatívnu novinárku a na sociálnej sieti X ju sleduje takmer dva milióny ľudí. Celé roky zľahčovala vpád ruských vojsk na Ukrajinu, medzi svojimi podporovateľmi šírila prísnu ruskú propagandu a ostro kritizovala finančnú i vojenskú pomoc zo strany Spojených štátov amerických (USA). Napadnutú krajinu označovala za štát plný obhajcov nacistov, čo bol hlavný argument Kremľa na ospravedlnenie vojny.
Žila som v mediálnej bubline a ruské médiá ma prostredníctvom sociálnych sietí ovplyvňovali tak, aby som tým veciam uverila. Cítim sa ako totálna hlupaňa, že som posledných päť rokov bagatelizovala utrpenie Ukrajincov. Často som hovorila, že ma to nezaujíma. Keď sa na to spätne pozerám, nebolo to odo mňa veľmi pekné,
priznala vo svojich otvorených príspevkoch po príchode do vojnovej zóny.
Loomerová na Ukrajinu pricestovala s pôvodným cieľom nájsť dôkazy na podporu tvrdení, ktoré jej podľa jej slov v USA vtĺkali do hlavy. Hneď v prvý deň návštevy však videla fotografie mŕtvych kňazov v meste Buča, ktorých bezohľadne zavraždili ruské jednotky. Na vlastnej koži zažila aj letecký poplach a húkanie sirén v hlavnom meste, čo označila za mrazivú každodennú realitu miestnych obyvateľov.
Neplánovaná návšteva a zničená lavra
Poradca ukrajinského prezidenta Dmytro Lytvyn stretnutie Zelenského s Američankou oficiálne potvrdil, no zároveň spresnil zákulisie jej príchodu. Návštevu nezorganizoval žiadny ukrajinský vládny úrad a prezidentova kancelária sa o jej pobyte na Ukrajine dozvedela najprv zo sociálnych sietí. Kancelária prezidenta neskôr uviedla, že je mimoriadne dôležité, aby vplyvné osobnosti videli situáciu na vlastné oči presne takú, aká v skutočnosti je.
Influencerka počas svojej cesty navštívila aj vzácny kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. Táto historická stavba bola vážne poškodená pri júnovom ruskom útoku, ktorý v Kyjeve pripravil o život piatich ľudí. Moskva síce zodpovednosť poprela a bez dôkazov tvrdila, že komplex zasiahla ukrajinská raketa systému Patriot, no Loomerová vo videu priamo z lavry obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina z bezohľadného pokrytectva.
Prosto si nemyslím, že by ste mali mať právo tvrdiť, že bránite kresťanstvo, ak sa snažíte zasiahnuť Ježiša Krista úderom z dronu,
odkázala priamo šéfovi Kremľa z útrob poškodeného chrámu. Informácie o nečakanom obrate americkej influencerky sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AP.