Obchodná vojna naberá na obrátkach. Spojené štáty zavádzajú nové dovozné clá vo výške od 10 do 12,5 percenta, ktoré zasiahnu šesťdesiatich kľúčových obchodných partnerov vrátane Európskej únie, Číny či Japonska. Washington svoj rázny krok odôvodňuje nedostatočným presadzovaním zákazov nútenej práce v týchto krajinách. Nové sadzby vstupujú do platnosti okamžite po vypršaní dočasných plošných ciel.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok 24. júla zavedie nové clá vo výške od 10 do 12,5 percenta na 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie (EÚ). Dôvodom je podľa Washingtonu údajne nedostatočné presadzovanie zákazov nútenej práce v týchto štátoch. Tieto nové opatrenia vstupujú do platnosti presne v čase, keď vyprší platnosť doterajšieho dočasného desaťpercentného globálneho cla, potvrdili to vysokopostavení predstavitelia americkej administratívy.
Dôvody USA a obchádzanie súdu
Spojené štáty obhajujú sprísnenie dovozných podmienok historickým prístupom k ochrane pracovného trhu.
Spojené štáty majú už takmer storočie zákaz dovozu tovarov pochádzajúcich z nútenej práce a tento zákaz dôsledne uplatňujú. Už dávno je čas, aby tak urobili aj naši obchodní partneri,
uviedol americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Celý spor má však hlbšie právne pozadie. Najvyšší súd USA vo februári rozhodol, že spôsob, akým Trump v apríli minulého roka zaviedol globálne clá vrátane takzvaných recipročných, bol nezákonný a že prezident tým jasne prekročil svoje právomoci. Trump v reakcii na toto rozhodnutie súdu podpísal výkonné nariadenie, ktoré mu umožnilo obísť Kongres USA a zaviesť dočasné desaťpercentné clá na dovoz z celého sveta do USA na 150 dní. Platnosť tohto dočasného opatrenia vypršala v piatok 24. júla.
Nová vlna ciel bola pôvodne navrhnutá v júni a účinnosť nadobudla v piatok 24. júla o 6.01 h SELČ. Tieto opatrenia sa podľa právnych expertov považujú za podstatne odolnejšie voči prípadným právnym výzvam než predchádzajúce kroky Trumpovej administratívy.
Rozdelenie krajín a výnimky z ciel
Americké úrady rozdelili dotknuté obchodné ekonomiky do dvoch kategórií na základe ich prístupu k legislatíve o nútenej práci:
- Nižšia sadzba 10 percent: zasiahne ekonomiky, ktoré už oficiálne zaviedli zákaz nútenej práce, pričom sem patria napríklad EÚ, India, Kanada a Spojené kráľovstvo.
- Vyššia sadzba 12,5 percenta: vzťahuje sa na krajiny bez dostatočných pravidiel, medzi ktoré patria Brazília, Čína a Japonsko.
Tieto reštriktívne opatrenia sa nebudú týkať tovarov, na ktoré sa už v súčasnosti vzťahujú iné americké clá, ako napríklad oceľ a hliník. Oslobodené budú podľa zástupcov administratívy aj tovary dovážané v rámci platnej dohody o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA).
Spojené štáty americké (USA) zároveň samostatne vyšetrujú ďalších 16 ekonomík pre ich nadmerné priemyselné kapacity, čo by mohlo v blízkej budúcnosti viesť k uvaleniu ďalších dodatočných ciel. Informácie o nových amerických clách sprostredkovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a Reuters.