Rozhodnutie Európskej únie uložiť americkému technologickému gigantu Google astronomické pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur vyvolalo ostrú reakciu za oceánom. Krok, ktorý má trestať porušovanie európskych pravidiel o digitálnych trhoch, môže podľa amerických predstaviteľov vážne narušiť transatlantické obchodné vzťahy. Komisia firme vyčíta najmä neférové zvýhodňovanie vlastných služieb vo vyhľadávači a neprimerané obmedzovanie vývojárov aplikácií.
Rozhodnutie Európskej únie (EÚ) uložiť americkej technologickej spoločnosti Google pokuty v celkovej výške 890 miliónov eur by mohlo skomplikovať snahy o zlepšenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými (USA). Varoval pred tým vo štvrtok 23. júla americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Nedávne kroky EÚ predstavujú skutočné riziko pre pokračovanie transatlantickej stability v oblasti obchodu, pričom rozhodnutia o uložení takýchto pokút vytvárajú obrovskú neistotu,
uviedol Greer vo svojom oficiálnom vyhlásení k aktuálnej situácii.
Toto rozhodnutie prichádza v mimoriadne citlivom období, keď Únia rokuje so Spojenými štátmi o dôležitých obchodných otázkach a o budúcom nastavení ciel. Washington už v minulosti ostro kritizoval európsku reguláciu digitálnych platforiem. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo tvrdí, že pravidlá, ako je nariadenie o digitálnych trhoch (DMA) či nariadenie o digitálnych službách (DSA), môžu nepriaznivo zasahovať do podnikania amerických technologických firiem.
Porušenie pravidiel a zvýhodňovanie vo vyhľadávači
Európska komisia (EK) vo štvrtok 23. júla oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia o digitálnych trhoch. Podľa nich nesmú veľké digitálne platformy, v legislatíve označované ako strážcovia prístupu, uprednostňovať vlastné služby pred službami tretích strán a musia za každých okolností zabezpečiť transparentné, spravodlivé a nediskriminačné podmienky pre všetkých.
Komisia firme vyčíta najmä nekalé praktiky vo výsledkoch vyhľadávania v službe Google Search. Google podľa zistení EK výrazne zvýhodňuje vlastné služby, napríklad v oblasti nakupovania, hľadania hotelov, dopravy či zobrazenia športových výsledkov. Služby spoločnosti sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazujú podstatne výraznejšie, a to napríklad na vyšších pozíciách alebo s využitím atraktívnych rozšírených vizuálnych prvkov a filtrov.
Obmedzenia pre vývojárov a ultimátum
Druhé rozhodnutie európskeho orgánu sa týka prísnych pravidiel obchodu Google Play. Podľa legislatívy DMA musia mať vývojári aplikácií možnosť bezplatne informovať používateľov o alternatívnych, často lacnejších ponukách a umožniť im nákup prostredníctvom iných kanálov, napríklad vlastných webových stránok či alternatívnych obchodov s aplikáciami. Za tieto konkrétne porušenia uložila EK spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur.
Komisia dospela k záveru, že Google tieto povinnosti hrubo nesplnil, pričom zistila nasledujúce pochybenia:
- spoločnosť bránila vývojárom slobodne komunikovať ponuky a propagovať ich medzi používateľmi,
- firma znemožňovala uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvom distribučných kanálov podľa vlastného výberu,
- poplatky účtované Googlom za tieto možnosti, ako aj obdobie ich účtovania, výrazne prekračovali rámec povolený pravidlami DMA.
Komisia nariadila technologickému gigantu bezodkladne ukončiť porušovanie spomínaných pravidiel. Spoločnosť má na splnenie rozhodnutí presne 60 dní. V prípade neuposlúchnutia jej hrozia ďalšie pravidelné sankčné platby, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky piatich percent jej celosvetového obratu. Google sa však proti týmto rozhodnutiam ešte môže oficiálne odvolať. Informácie o udelení pokút a reakciách americkej strany sprostredkovali medzinárodné tlačové agentúry AFP a TASR.