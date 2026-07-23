Dráma v nemeckej banke sa skončila tragicky. Ozbrojený mladík s nožom zaútočil vo štvrtok popoludní v pobočke v meste Regensburg, pričom smrteľne zranil jedného človeka. Nemecká polícia pôvodne pracovala s verziou rukojemníckej drámy, no nakoniec špeciálne komando útočníka zadržalo. Zvyšní klienti vyviazli zo zovretia bez zranení.
Smrťou jednej osoby a zadržaním útočníka sa vo štvrtok 23. júla popoludní v nemeckom meste Regensburg v spolkovej krajine Bavorsko skončil rozsiahly policajný zásah v bankovej pobočke na ulici Stromerstrasse.
Priebeh útoku a evakuácia
Incident sa začal okolo 14.50 h, keď do priestorov pobočky nečakane vstúpil muž ozbrojený nožom. Dramatické udalosti mali podľa doterajších zistení nasledujúci spád:
- útočník po vstupe do banky vážne zranil jednu osobu,
- tú sa následne podarilo dostať z budovy a urýchlene previezť do nemocnice, kde však svojmu zraneniu, žiaľ, podľahla,
- ďalšie dve osoby, ktoré sa v čase incidentu nachádzali priamo vo filiálke, z budovy neskôr bezpečne vyviedol zásahový tím.
Zásah komanda a vyšetrovanie
Pri bleskovom zásahu príslušníkov špeciálnej jednotky SEK bol bez zranení zadržaný 20-ročný muž, ktorý je občanom Nemecka. Filiálka banky sa nachádza na prízemí rozsiahleho komplexu budov na západe Regensburgu, pričom priamo nad ňou sú situované obytné byty, čo situáciu pre políciu komplikovalo.
Na mieste pokračuje zaisťovanie stôp. Predpokladáme, že muž konal sám, hoci sme na začiatku nevylúčili ani to, že môže ísť o rukojemnícku drámu,
uviedla miestna polícia k vyšetrovacím hypotézam a priebehu záchrannej akcie.
Po úspešnom zadržaní páchateľa sa okamžite začalo vyšetrovanie vo veci podozrenia z trestného činu zabitia a lúpežného prepadnutia. Informácie o tragickom incidente a policajnom zásahu priniesla tlačová agentúra TASR na základe oficiálnej správy od nemeckej agentúry DPA.