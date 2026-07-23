Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vážne zvažuje masívny vojenský útok na Irán. V rozhovore pre portál Axios uviedol, že finálne rozhodnutie ešte nepadlo, no v prípade jeho schválenia by sa k úderom okamžite pridal aj Izrael. Spojené štáty americké už do regiónu presúvajú špeciálne jednotky a konflikt naberá na intenzite od zrušenia nedávneho dočasného prímeria.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok 23. júla v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo obrovské dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal do dvoch minút, keby ho o to požiadal.
Zvažujem rozsiahly útok. Väčší než kedykoľvek predtým. Som blízko k tomu, aby som sa rozhodol. Sme na to všetci pripravení,
povedal šéf Bieleho domu v krátkom rozhovore, pričom tvrdil, že Iránci si toho ešte dosť nevytrpeli.
Koniec prímeria a vojenské akcie
Teherán chce podľa Trumpa rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť definitívnu dohodu s Washingtonom. Obe strany 17. júna tohto roka pôvodne podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode.
Trump však 9. júla toto prímerie vyhlásil za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. Odvtedy pokračujú krajiny vo vzájomných útokoch. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) oznámilo v noci na štvrtok 23. júla najnovšiu vlnu úderov na Irán, ktoré americké sily podnikli už dvanástu noc po sebe.
Príprava na eskaláciu konfliktu
Denník Wall Street Journal (WSJ) v stredu 22. júla informoval, že Spojené štáty americké (USA) sa zrejme reálne pripravujú na ďalšiu eskaláciu konfliktu s Iránom. Vojenské prípravy z uplynulých týždňov zahŕňajú nasledujúce logistické kroky:
- do napätého regiónu boli presunuté jednotky špeciálnych operácií priamo zo svojich amerických základní,
- armáda zabezpečila presun ďalších bojových lietadiel,
- na miesto bol vyslaný aj dodatočný zdravotnícky personál.
Informácie o vyostrujúcom sa medzinárodnom konflikte a vyjadreniach amerického prezidenta priniesla tlačová agentúra TASR.