Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) ostro kritizuje Slovenskú informačnú službu (SIS) za znižovanie transparentnosti a obmedzovanie informácií pre verejnosť i parlamentný kontrolný výbor. Podľa poslancov bude nová výročná správa tajnej služby informačne chudobnejšia, zatiaľ čo bezpečnostná situácia v krajine sa zhoršuje. SIS v reakcii na tieto vyjadrenia ohlasuje rázne právne kroky a podanie trestných oznámení na členov hnutia.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa zásadne nezhoduje so Slovenskou informačnou službou (SIS) na miere poskytovaných informácií. Tento nesúlad sa týka nielen informovania širokej verejnosti, ale aj osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti tajnej služby. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za PS Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor na tlačovom brífingu vo štvrtok 23. júla po skončení poslaneckej kontroly priamo v sídle informačnej služby.
Chudobnejšie správy a nedostatok dôvery
Poslankyňa kritizuje prístup súčasného vedenia k základným bezpečnostným dátam a k verejnej kontrole.
My sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery a k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru,
povedala Števulová na margo výsledkov kontroly.
Zároveň tvrdí, že SIS bude po novom zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v úplne inom formáte. V súvislosti so zverejňovaním týchto strategických dokumentov upozornila na nasledujúce skutočnosti:
- tajná služba ich už nebude zverejňovať v takom rozsiahlom a detailnom formáte, ako bolo doteraz zvykom,
- posledná zverejnená výročná správa pochádza z roku 2023,
- v parlamente sa pritom už dávno prerokovala správa za rok 2024, na ktorej verejnú verziu sa stále čaká.
Pýtala som sa na to, bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím,
doplnila poslankyňa svoje zistenia z rokovania.
Zhoršená bezpečnosť a hrozba žalôb
Bátor poukázal na výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero nedávnych prípadov z praxe. Kritizoval najmä to, že kompetentné bezpečnostné inštitúcie sú ticho. Väčšina našej bezpečnostnej a politickej elity je podľa neho dnes vyslovene proruská. Akékoľvek problémy, ktoré zahŕňajú Rusko, sa tak podľa Bátora jednoducho ututlávajú, kompetentní sa tvária, že neexistujú, a už vôbec ich strategicky neriešia.
Tajná služba si však túto tvrdú politickú kritiku nenechala páčiť a na obvinenia zo strany hnutia PS avizuje rýchlu a ráznu obranu.
V súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov Progresívneho Slovenska, ktoré odzneli na ich tlačovom brífingu, a s ktorými opätovne a bezprecedentne útočili na činnosť SIS a jej predstaviteľov, podnikne SIS príslušné právne kroky na svoju ochranu, a to tak v civilnom, ako aj v trestnom konaní,
uviedla v reakcii pre tlačovú agentúru TASR hovorkyňa SIS Natália Holubová.