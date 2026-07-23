Obrovská tragédia na moravskej vojenskej základni má vážne následky. Česká armáda po smrteľnom páde stroja Venom okamžite uzemnila všetky americké vrtuľníky systému H-1. Pri nehode zahynul jeden vojak a ďalší utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Záchranné zložky svoj zásah ukončili, pričom pomocnú ruku Česku už stihol ponúknuť aj slovenský minister obrany. Armáda sľubuje dôkladné vyšetrenie incidentu a neplánuje zverejňovať predčasné závery.
Česká armáda (AČR) v dôsledku tragickej štvrtkovej nehody (23. júla) vrtuľníka Venom na 22. základni vrtuľníkového letectva v meste Náměšť nad Oslavou pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1, ktorými v súčasnosti disponuje. Zákaz platí až do oficiálneho ukončenia vyšetrovania. Okrem havarovaných strojov Venom sa toto rázne opatrenie týka aj bojového modelu Viper. Oba americké stroje sú dôležitou súčasťou českej armády od roku 2023.
Záchranná akcia a rozmiestnenie zranených
Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už definitívne skončil. Armáda na sociálnej sieti X potvrdila, že nehodu neprežil jeden vojak. Ďalší členovia posádky skončili v rukách zdravotníkov, pričom záchranná akcia si vyžiadala nasledujúce logistické kroky:
- štyria členovia vojenskej posádky sú momentálne hospitalizovaní,
- dvaja pacienti s ťažkými zraneniami skončili podľa médií vo Fakultnej nemocnici v Brne,
- ďalšieho ťažko zraneného previezli do brnianskej Nemocnice u sv. Anny,
- jednu ľahko zranenú osobu záchranári bezpečne transportovali do nemocnice v Jihlave,
- zdravotníci okrem toho priamo na mieste ošetrovali troch ľudí, ktorí sa podľa hovorcu záchranárov v kraji Vysočina Petra Janáčka nadýchali toxického dymu.
Reakcie politikov a slovenská pomoc
Úprimnú sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český expremiér Andrej Babiš.
Myslím na vojakov, ktorí plnili svoje povinnosti. Zraneným prajem čo najrýchlejšie uzdravenie. Rodine a blízkym vojaka, ktorý pri tejto tragickej nehode prišiel o život, vyjadrujem úprimnú sústrasť,
napísal známy český politik na sieti X.
V reakcii na tragické udalosti vyjadril solidaritu aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák. Svojmu rezortnému partnerovi Jaromírovi Zůnovi poslal správu, v ktorej Česku ponúkol okamžitú pomoc. České ministerstvo, ktoré Kaliňákovu správu následne zverejnilo, sa mu za prejavenú podporu oficiálne poďakovalo.
Uzemnenie techniky a vyšetrovanie
Armáda vo svojom stanovisku podotkla, že všetky okolnosti tragickej nehody budú dôkladne a maximálne nestranne vyšetrené hneď, ako to podmienky umožnia.
V nadväznosti na nehodu bola až do ukončenia vyšetrovania pozastavená prevádzka všetkých vrtuľníkov systému H-1 v Armáde Českej republiky,
potvrdila AČR svoje krízové rozhodnutie.
Spomínaný systém H-1 je vyspelá platforma amerických vojenských vrtuľníkov pozostávajúca z bojového stroja AH-1Z Viper a viacúčelového UH-1Y Venom. Táto moderná technika sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami:
- obrovskou výhodou systému je vyše 80-percentná zhoda v súčiastkach, čo extrémne zjednodušuje ich údržbu,
- Česká republika si od Spojených štátov amerických (USA) priamo objednala dvanásť takýchto strojov,
- ďalších osem kusov sa jej USA rozhodli darovať ako kompenzáciu za doterajšiu českú vojenskú pomoc Ukrajine.
AČR na záver ubezpečila verejnosť, že zraneným vojakom a ich blízkym poskytuje plnú zdravotnú, psychologickú či administratívnu pomoc. Zároveň je v úzkom kontakte s rodinou zosnulého vojaka, ktorej garantuje všetku potrebnú podporu. Jeho totožnosť v tejto chvíli z úcty zverejňovať nechce a rovnako až do ukončenia vyšetrovania odmieta zverejňovať bližšie informácie či akékoľvek dohady o možných príčinách nehody. Správu o aktuálnom dianí po havárii priniesla spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR priamo v Prahe.