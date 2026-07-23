Kľudné popoludnie v obci Čaňa narušil mimoriadne silný výbuch v jednom z rodinných domov. Následný masívny požiar si vyžiadal okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek. Pri nebezpečnom incidente utrpela zranenia jedna osoba. Hasiči naďalej bojujú s plameňmi a polícia okolie prísne stráži.
V rodinnom dome v obci Čaňa v okrese Košice-okolie došlo vo štvrtok 23. júla podľa predbežných informácií k mohutnému výbuchu, po ktorom v objekte okamžite vypukol požiar. Pri tejto nebezpečnej udalosti utrpela zranenia jedna osoba, ktorá sa v čase explózie nachádzala v dome úplne sama.
Rozsiahly zásah hasičov a evakuácia plynovej fľaše
Oznámenie o dramatickej udalosti prijalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach krátko po 14.30 h. Na miesto okamžite vyrazili profesionáli, pričom do likvidácie požiaru sa zapojili obrovské kapacity:
- na mieste nešťastia zasahuje 11 príslušníkov HaZZ z Čane,
- posily dorazili aj z košickej hasičskej stanice na Požiarnickej ulici,
- na zvládnutie plameňov bolo nasadených celkovo šesť kusov špeciálnej techniky.
Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánovú fľašu na voľné priestranstvo. Zásah naďalej pokračuje,
priblížil detaily mimoriadne rizikovej záchrannej akcie hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.
Policajné vyšetrovanie a bezpečnostné opatrenia
Na mieste udalosti sú okrem hasičov prítomní aj príslušníci policajného zboru, ktorí museli v okolí horiaceho domu okamžite zabezpečiť prísny perimeter, aby ochránili zdravie a životy miestnych obyvateľov.
Policajti zabezpečujú miesto udalosti, usmerňujú situáciu a prijali opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do priestoru, pričom príčiny a okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho zisťovania,
uviedla k bezpečnostným opatreniam košická krajská polícia na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti. Informácie o výbuchu a prebiehajúcom zásahu sprostredkovala tlačová agentúra TASR.