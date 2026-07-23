Americký prezident vyslal jasné varovanie jemenským povstalcom. Ak nezastavia útoky na obchodné lode a tankery v Červenom mori, budú čeliť tvrdej vojenskej odvete. Šéf Bieleho domu vyjadril sklamanie nad konaním húsíov, z ktorého priamo viní Irán. Radikálne hnutie nedávno vyhlásilo námornú blokádu Saudskej Arábie a snaží sa o úplné uzavretie strategickej úžiny.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok 23. júla pohrozil jemenským povstalcom vojenskou odvetou, ak opäť zaútočia na plavidlá v Červenom mori. Z húsíov je podľa svojich slov sklamaný, pretože až doteraz sa podľa neho správali rozumne. Trump to uviedol vo vyhlásení na svojej komunikačnej sieti Truth Social.
Námorná blokáda a ostreľovanie tankerov
Iránom podporovaní povstalci začiatkom tohto týždňa rázne zakročili proti medzinárodnej lodnej doprave. Ich agresívne akcie zahŕňali nasledujúce kroky:
- vyhlásenie prísnej námornej blokády lodí smerujúcich do a zo Saudskej Arábie,
- následné priame útoky na saudskoarabské tankery s tvrdením, že túto blokádu porušili,
- snahu o úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab, ktorá spája Červené more s Adenským zálivom.
Jemenskí povstalci svoje kroky obhajujú tým, že ide o priamu odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v meste Saná a dlhoročnú vojenskú a ekonomickú blokádu Jemenu.
Hrozba tvrdého vojenského trestu
Prezident pripomenul, že Spojené štáty americké (USA) tvrdo zasiahli proti húsíom už pred rokom, keď paľbou na lode ohrozovali dopravu v regióne. Odvtedy a počas vojny USA s Iránom si podľa neho počínali veľmi zodpovedne. Tento stav sa však v posledných dňoch výrazne zmenil.
Žiaľ, teraz s tým začínajú opäť. V noci strieľali na dve saudskoarabské lode. Ak na lodnú dopravu znova zaútočia, USA budú zodpovednosť za to pripisovať Iránu, keďže húsíovia sú jeho spojenci. V takom prípade sa Teherán ani povstalci nevyhnú tvrdému vojenskému trestu,
varoval šéf Bieleho domu pred ďalšou rozsiahlou eskaláciou napätia.
K vyostrenej situácii sa vo štvrtok vyjadril aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Ten je presvedčený, že húsíovia sa do útokov na obchodné a ropné lode nechali Teheránom vyslovene zatiahnuť. Informácie o aktuálnom varovaní amerického prezidenta a situácii na Blízkom východe sprostredkovala tlačová agentúra TASR.