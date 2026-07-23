Českou armádou otriasla obrovská tragédia. Na vojenskej základni v meste Náměšť nad Oslavou sa zrútil moderný armádny vrtuľník Venom s piatimi vojakmi na palube. Nešťastie si vyžiadalo jeden ľudský život a ďalších vážne zranených, ktorých záchranári okamžite transportovali do nemocníc. Na miesto vyrazil český minister obrany a incident už vyšetruje špeciálna komisia.
Na českej vojenskej základni v meste Náměšť nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. O tragickej udalosti, ktorá sa odohrala vo štvrtok 23. júla, informovala Armáda ČR prostredníctvom sociálnej siete X s tým, že na palube bolo celkovo päť vojakov.
Tragická bilancia a zásah záchranárov
Na 22. základni vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou sa zrútil vrtuľník Venom. Na palube bolo päť vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,
napísala česká armáda vo svojom prvotnom krízovom vyhlásení k havárii.
Hovorca zdravotníckej záchrannej služby v kraji Vysočina Petr Janáček vo vysielaní spravodajskej stanice ČT24 priblížil detaily záchrannej akcie. Záchranári dostali hlásenie o nehode krátko po 12.00 h, pričom masívny zásah priniesol nasledujúcu smutnú bilanciu:
- jedna osoba, žiaľ, tvrdý pád armádneho stroja neprežila a zraneniam podľahla,
- troch pacientov záchranári transportovali pozemnou aj leteckou cestou do nemocníc,
- dvaja zranení skončili v meste Brno a jeden bol prevezený na urgentný príjem v Jihlave.
Reakcia ministra a parametre stroja
Český minister obrany Jaromír Zůna vyjadril rodinám, blízkym a kolegom vojakov úprimnú sústrasť a zraneným zaželal čo najrýchlejšie zotavenie. Rezort zároveň potvrdil, že minister okamžite zamieril priamo na miesto nehody.
Dnešná nehoda armádneho vrtuľníka Venom na 22. základni v Náměšti nad Oslavou je obrovskou tragédiou, ktorá nás všetkých hlboko zasiahla. Na mieste aktuálne pracujú zložky integrovaného záchranného systému aj vyšetrovacia komisia, ktorá objasní okolnosti a príčiny tejto udalosti,
citoval ministra obrany jeho domovský rezort.
Havarovaný stroj UH-1Y Venom predstavuje modernú vojenskú techniku. Ide o špičkový americký viacúčelový vrtuľník, ktorý disponuje nasledujúcimi špecifikáciami:
- je schopný bez problémov prepraviť až osem plne vyzbrojených vojakov,
- na plnenie bojových úloh je možné ho vyzbrojiť raketovými blokmi pre riadené alebo neriadené strely,
- spolu s bojovým strojom Viper ide o nové vrtuľníky českej armády, ktoré sú súčasťou jej letectva len od roku 2023.
Informácie o páde vojenského stroja a tragických následkoch nehody sprostredkovala spravodajkyňa tlačovej agentúry TASR priamo v Prahe.