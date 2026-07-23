Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra, na základe ktorého bol zo svojej funkcie odvolaný bývalý prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš. Súd zároveň vyhlásil za nezákonné aj jeho preloženie do iného mesta. Súčasné vedenie rezortu sa proti rozsudku ešte môže odvolať, no verdikt už doručením nadobúda platnosť.
Správny súd v Bratislave vo štvrtok 23. júla zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta Policajného zboru (PZ) Branka Kišša a vrátil celú vec rezortu na ďalšie konanie.
Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo zo strany rezortu nijako odôvodnené,
informoval o rozhodnutí súdu Kiššov advokát Peter Kubina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.
Možnosť odvolania a pozadie prípadu
Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR. Doručením rozsudku však rozhodnutie nadobúda platnosť a prípadné prijatie do konania o sťažnosti môže mať odkladnú účinnosť.
Súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas-SD po svojom nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane takzvaných čurillovcov. Svoj rázny krok vtedy odôvodnil podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže však mali dotknutí policajti udelený status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na túto inštitúciu.
V závere októbra 2023 rozhodol minister Šutaj Eštok o zásadných organizačných zmenách v polícii, ktoré zahŕňali nasledujúce opatrenia:
- úplné zrušenie funkcie viceprezidentov Policajného zboru,
- preloženie oboch vtedajších viceprezidentov na iné, nižšie pracovné posty.